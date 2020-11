vor 22 Min.

Schwester Stefanie verabschiedet sich in Pfaffenhausen

Plus Die beliebte Schwester Stefanie verabschiedet sich in Pfaffenhausen. Sie ist eine Klosterfrau der Herzen.

Fast 50 Jahre lang gehörte Schwester Stefanie Seidl dem Konvent der Ursberger St. Josefskongregation in Pfaffenhausen an. Im Oktober 2020 feierte sie ihr 65-jähriges Ordensjubiläum und zog danach aus Altersgründen ins Mutterhaus nach Ursberg um. Damit verließ die allseits beliebte Klosterfrau als eine der letzten langjährigen Schwestern des Konvents die früher „Blindenheim“ genannte Behinderteneinrichtung.

Pfaffenhausen verliert nicht nur eine Klosterschwester

Der Markt verliert mit ihr eine freundliche Mitbürgerin und Klosterschwester, die immer wieder zwischen Heim, Garten, Kirche und Friedhof pendelte und unermüdlich für Grün und bunte Blumen in ihrem Wirkungsbereich sorgte. Schwester Stefanie arbeitete anfänglich in der Landwirtschaft der St. Josefskongregation in Pfaffenhausen mit. Nach deren Aufgabe widmete sie sich der Gartenpflege.

Sie sorgte unermüdlich als „Friedhofsschwester“ für die Gräber-Abteilung des Blindenheimes im gemeindlichen Friedhof. Hier freute sie sich über freundliche Begegnungen und über ein nettes Gespräch. Sr. Stefanie fehlte mit ihrem freundlichen Lächeln auch bei keinem Pfarrfest, wo sie gerne die Unterhaltung und auch mal einen Schluck Bier genoss. Viele eingesessene Pfaffenhausener werden die Klosterfrau, die sich täglich in der MZ über Neuigkeiten informiert hat, sehr vermissen. (hlz)

Lesen Sie auch: Unterallgäuer Glückswege zum Wandern und Radeln sind bald fertig