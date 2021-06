Siebnach

Streit ums Töpfespülen zwischen Asylbewerbern endete blutig

Plus 22-Jähriger ging mit einem Messer auf einen Mitbewohner los. Warum er statt wegen versuchten Mordes „nur“ wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde.

Von Alf Geiger

Wollte er den 29-Jährigen wirklich umbringen? Zumindest hatte das der 22-jährige Angeklagte in seiner ersten Vernehmung ausgesagt. Er habe in einem bösen Traum gesehen, dass ihn sein Mitbewohner töten will. Dem habe er zuvorkommen wollen und stach deshalb im Morgengrauen des 31. August 2020 mit einem Küchenmesser auf seinen Mitbewohner in der Asylbewerberunterkunft ein.

