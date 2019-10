vor 38 Min.

So hilft die Mindelheimer Bürgerstiftung Schülern

Wie vier Schulen in Mindelheim gefördert werden.

Die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie von Bildung ist eines der Hauptanliegen der Bürgerstiftung Mindelheim. Die Stiftung hat deshalb in der Vergangenheit bereits Leseförderung unterstützt. Jetzt sind vier Schulen in der Kreisstadt in den Genuss von besonderen Projekten geworden.

Mehr als 4000 Euro hat die Bürgerstiftung aufgewendet, um die Maria-Ward-Realschule, das Maristenkolleg, die Mittelschule und das Sonderpädagogische Förderzentrum zu unterstützen. Im einzelnen sind es folgende Projekte:

Maria-Ward-Realschule für das Wahlfach Robotik Ergänzungssets zu den bereits vorhandenen Modellsets.



für das Wahlfach Robotik Ergänzungssets zu den bereits vorhandenen Modellsets. Maristenkolleg Unterrichtsmaterial Deutsch, Arbeitshefte für die fünften Klassen.



Unterrichtsmaterial Deutsch, Arbeitshefte für die fünften Klassen. Mittelschule Selbstbewusst statt Gruppenzwang. Kurs für Schüler, um ihr Selbstwertgefühl zu heben.



Selbstbewusst statt Gruppenzwang. Kurs für Schüler, um ihr Selbstwertgefühl zu heben. Förderzentrum Lehrgänge für Schüler und Eltern zum richtigen Umgang von Computern und Mobiltelefonen.



Der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Kurt Stempfle, betonte beim Besuch des Förderzentrums, ihm und der Stiftung sei es ein großes Anliegen, Jugendliche aller Schulformen zu unterstützen. Am Förderzentrum ist das Fach Informatik fest im Lehrplan verankert. Schulleiterin Petra Eggert sagt, in dem Lehrgang werde der sinnvolle Umgang mit Handys gelehrt. Für die Klassen zwei bis vier kann ein Schülerworkshop angeboten werden.

Die älteren Schüler der Klassen fünf bis neun erfahren, wie sie mit Cyber-Mobbing umgehen und wie sie reagieren sollten, wenn sie von Unbekannten im Internet angeschrieben werden. (jsto)

