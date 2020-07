09:00 Uhr

Tag der Hängematte: Abhängen im Garten

Der Garten ist das Paradies auf Erden“, sagt Christof Wegner. Nicht nur am „Tag der Hängematte“, dem 22. Juli, sollte man dieses Paradies genießen. Das Bild zeigt Wegner im Blütenmeer des Mehrgenerationengartens in Frickenhausen.

Plus Heute ist Tag der Hängematte – und damit für den frisch ernannten schwäbische Gartenbotschafter aus dem Unterallgäu eine besondere Gelegenheit. Ein Interview.

Wenn er loslegt, gibt es kein Halten mehr. Das Foto für den „Tag der Hängematte“? Muss warten. Vorrang haben die Margeriten. „Das muss ich euch zeigen“, sagt Christof Wegner und hebt ein Büschel angetrocknete Halme in die Höhe. Darunter kommen kleine grüne Blätter zum Vorschein. „Das ist doch irre, es kann so einfach sein“, sagt der 63-Jährige und erklärt, wie er mit anderen aus dem Ort hier vor zwei Wochen frisches Mahdgut von der Margeritenwiese übertragen hat. Und schon sprießen die ersten neuen Blümchen! Christof Wegner ist in seinem Element. Er liebt die Natur. Auch deshalb haben ihn Markus Orf und Bernd Brunner, die Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege im Unterallgäu sowie in Lindau und dem Oberallgäu, als Gartenbotschafter für das Allgäu und Schwaben auserkoren. Am heutigen Tag der Hängematte wollen Garteninitiativen, Kreisfachberater und die bayerische Gartenakademie auf den besonderen Wert des Gartens aufmerksam machen.

Welche Rolle spielt der Garten allgemein in Ihrem Leben?

Aufgewachsen bin ich in einem Dorf im Rheinland. Die Nachbarn lebten in ihrer Freizeit in ihren Gärten. Beeindruckend war für mich, dass das Saatgut von den Großeltern weitervererbt wurde. Diese Gärten funktionieren noch heute, sie spiegeln den Kreislauf der Natur wider. Garten ist Arbeit und Spiel zugleich. Er vermittelt, im Leben zu sein. Wer mit seinen Händen begreift, spürt den Sinn seines Tuns.

Was macht den Garten besonders?

Wir sind hier im Garten „Lebensraum Dorf“ in der Daxberger Straße in Frickenhausen. Hier wurden 34 Bäume gepflanzt. Jeder steht für eine Familie im Dorf, die ihn finanziert und gepflanzt hat. Im Laufe der Jahre verbinden sich die Wurzeln und Baumkronen zu einer Gemeinschaft. Vom Wort Gemeinschaft wird die Gemeinde abgeleitet. Die Gemeinde wird jedes Jahr weitere Bäume pflanzen, sie sind umgeben von artenreichen Blumenwiesen, eine Wohltat für Auge, Ohr und Nase. Viele Blumenwiesen sind durch Mähgutübertragungen entstanden, aus dem Ort, für den Ort.

Gibt es Gärten, die Sie empfehlen?

Das ist der Japangarten im Botanischen Garten in Augsburg. Er idealisiert die Natur. Eine perfekte ästhetische Verbindung von Natur und Kultur. Dann die Gärten im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren. Wir erfahren viel über die Lebensweise früherer Generationen. Die Bauerngärten waren zweckgebunden. Die offene Feuerstelle brachte viele Lungenkrankheiten mit sich, darum die Malve im Garten, die den Halsschmerz linderte. Anders als heute mussten die Menschen 60 bis 80 Prozent ihres Verdienstes für Lebensmittel ausgeben. Oft reichte es nur für eine Art Getreidebrei, deshalb war es überlebenswichtig, Gemüse anzubauen. Empfehlen kann ich auch den Besuch im Unterallgäuer Kreislehrgarten in Bad Grönenbach. Da gibt es viel zu bewundern – rund ums Schloss in schöner Lage.

Welche Pflanzen mögen Sie besonders?

Ich mag Wildobst, zum Beispiel die Felsenbirne: weiße Blüte, leckere Beeren, aus denen man tolle Marmeladen herstellen kann, schönes buntes Herbstlaub. Genauso ist es mit der Kornelkirsche. Bei einer Neuanpflanzung empfiehlt sich eine Zwischensaat mit Kleinem Wiesenkopf, Petersilie, Wiesenkümmel, Wegwarte und Schafgarbe.

Welche Jahreszeit mögen Sie gern?

Bei uns zieht die Natur im Frühling ihr Hochzeitskleid an. Weiß und Rosa an den vielen Obstbäumen dominieren. Der Eifer des Gärtners sollte sich zurücknehmen, um mehr Zeit für Beobachtungen und Wunder zu haben. In unseren Leben sehen wir viel, wir sollten aber wieder das Schauen lernen, hinspüren, um das steigende Wasser hinter der Rinde der Bäume oder das Gras wachsen zu hören. Zitronenfalter und Kohlweißlinge sind schon unterwegs. Im Sommer sehen wir weitere Schmetterlingsarten wie das Pfauenauge oder den Bläuling, wenn wir artenreiche Naturgärten anlegen. Im Herbst sind es die Kürbisse, Äpfel, Birnen und Rosenkohl, die unsere Gaumen erfreuen, bunte Blätter, die zu Kompost verarbeitet werden – im Vertrauen auf das nächste Jahr, um den Kreislauf wieder und doch auch ganz anders zu erleben. Dankbarkeit spüren, Erntedanklebendig erleben. Der Winter, der die vielen Strukturen von Königskerze, Wegwarte, Nachtkerze und der Wilden Karde zeigt. Den Distelfink beobachten, der dankbar die Samen herauspickt. Die Weide, die uns in ihrer Rinde zeigt, wie sehr diese der Struktur des Wassers ähnelt. Wir erkennen in den Jahreszeiten die Einheit und dass sich alles in Kreisläufen bewegt. Alle haben ihre eigene Schönheit und Aufgabe und sind deshalb gleich-gültig.

Warum lohnt es sich für Sie, mehr Zeit im Garten zu verbringen?

Vielleicht hilft es uns, wenn wir wissen, wo der Begriff herkommt. Mit Garten ist ursprünglich ein Stück Land gemeint, das mit Gerten umflochten wurde. Auch heute ist es so, dass dieses Stück Erde, das ich bewohne und meinen Garten nenne, meinem Willen unterliegt. Der Wille, etwas zu gestalten, liegt in jedem Menschen. Egal, ob ich einen Obst-, Natur-, Gemüse- oder Blumengarten anlege, er braucht meine Zuwendung und Liebe. Meine Einstellung darf sich ändern, so wie sich alles auf dieser Erde ständig ändert. Der Garten steht im Dialog zum Nachbarn, zum Dorf, zur Stadt. Mein Denken wird im Tun sichtbar. Durch den Garten sind wir sozial vernetzt.

Welche Tipps haben Sie für andere?

Den Garten als Raum zu sehen, der mir die Freiheit gibt, Verantwortung zu leben. Ich bekomme eine sichtbare Antwort auf mein Handeln. Die Erde das ganze Jahr über mit einem Pflanzenkleid zu versehen, ist eine kreative Möglichkeit, mich auszudrücken. Es ist ein Prozess zu verstehen, was ich nehmen darf und was ich geben muss, um in einer guten Balance zu sein. Das überträgt sich auf mein Verhalten in der Familie, der Arbeit, aber auch auf mein Handeln als Verbraucher und in der Gemeinschaft. Die Liebe zum Garten überträgt sich auf das Leben. (mz)

