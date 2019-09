vor 20 Min.

Tina Schlegel: „Brave Kommissare haben wir genug“

Die Mindelheimer Autorin Tina Schlegel hat ihr neues Buch "Gewittersee" herausgebracht. Ein Gespräch über außergewöhnliche Kontraste und einen Frundsberg-Krimi.

Von Max Kramer

Frau Schlegel, nach drei erfolgreichen Büchern über die Ermittlungen von Kommissar Sito beginnen Sie mit „Gewittersee“ eine neue Krimireihe. Wieso?

Tina Schlegel: Als ich über Kommissar Sito geschrieben habe, gab es einfach noch weitere Vorstellungen im Kopf, die ich mit einer anderen Figur realisieren wollte. Die Idee zum Buch hatte ich schon vor mehreren Jahren. Es hat nur eine Weile gedauert, bis ich es zeitlich umsetzen konnte. Mit Kommissar Sito geht es aber trotzdem im Herbst 2020 weiter.

Warum ist diesmal eine Frau die Hauptfigur?

Schlegel: Beim ersten Buch habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Da war klar: Mein Held wird ein Mann, auch der Name Sito war da bereits fest in meinem Kopf. Allerdings gibt es viele männliche Helden in Krimis, deshalb wollte ich jetzt ganz bewusst eine weibliche Heldin.

Tina Schlegel über ihre Kommissarin Cora Merlin: "Wir lernen uns noch kennen"

Fällt es Ihnen als Frau leichter, sich in die Person hineinzudenken?

Schlegel: Eventuell, ja. Aber man lernt seine Helden mit der Zeit auch kennen. Ich habe das Gefühl, dass mir Sito aus den ersten drei Büchern so nahe ist wie ein Familienmitglied. Als ich anfing, über ihn zu schreiben, riet mir ein Agent: ’Sie müssen sich vorstellen können, wie der morgens bei Ihnen im Bad steht und sich die Zähne putzt.’ Da dachte ich, er übertreibt ein bisschen. Aber über die Jahre wurde es wirklich so.

Wie ist Ihre noch junge Beziehung zu Cora Merlin?

Schlegel: Eine schöne Frage! Die ist noch sehr frisch, wir lernen uns noch kennen. Ich habe aber natürlich den Vorteil, dass ich das Ende einer Geschichte jeweils schon kenne und damit auch weiß, wohin sich meine Figuren noch bewegen werden. So ist es auch mit Cora Merlin. Aber sie wird sicherlich noch einige Eskapaden mitmachen.

Kommissarin Merlin ist extrem zielstrebig, geradezu verbissen. Wie viel von Ihnen ist in die Figur eingeflossen?

Schlegel: Immer etwas, davon kann man sich nicht freimachen. Das ist ein Geben und Nehmen, eine Mischung aus Erfindung und Erfahrung sozusagen. Aber dieses Verbissene, das ist mir eigentlich unsympathisch und fremd.

Im Krimi "Gewittersee" schickt Tina Schlegel ihre Figuren in Grenzbereiche

Ihre Hauptfigur zeichnet eine weitere Eigenschaft aus: Synästhesie. Betroffene verknüpfen verschiedene Sinne miteinander, sehen also beispielsweise Zahlen farbig.

Schlegel: Super spannend, oder? Das kam mir irgendwann unter die Augen, einfach so. Ein Thema, das noch gar nicht richtig erforscht ist, das faszinierend ist. Einige Künstler und Komponisten haben das angeblich, manche wissen es gar nicht. Die finden es normal, dass man Zahlen in Rot sieht. Da dachte ich: Das ist so spannend, darüber muss ich schreiben.

Kann eine so markante Charaktereigenschaft einer Figur den Autor auch vor Probleme stellen?

Schlegel: In diesem Fall nicht, weil ich diese Eigenschaft unbedingt haben wollte. Da hätte ich alles in Kauf genommen. Das Thema hat mich beim Recherchieren schon nachhaltig beschäftigt. In anderen Fällen gibt es dieses Problem aber durchaus: Ich kann ja nicht nur sympathische Figuren entwickeln, manche sind einfach doof und böse. Wenn ich eine Charaktereigenschaft, die ich nicht mag, durchziehen muss, dann finde ich das schon schwierig. Das misslingt dann auch manchmal. Gut, dass es dafür Probeleser und Lektoren gibt, die einen auf Widersprüche bei einer Figur aufmerksam machen.

In „Gewittersee“ prallen mit der Bordellszene und der Kunstszene Welten aufeinander. Was macht den Reiz dieses Kontrasts aus?

Schlegel: Ich wollte meine Kommissarin in Grenzbereiche schicken. Ich wollte sie komplett zermürben und aufbrechen. Ich habe immer Figuren, die ungewöhnliche Wege gehen. Die brauchen natürlich auch eine gewisse Fallhöhe. Und die brauchen Reibung und einen großen Kontrast – sonst können sie nicht so aus der Reihe tanzen. Kommissare, die brav ihre Aufgabe erfüllen, haben wir genug. Mich interessiert immer, wie Menschen in Extremsituationen reagieren, was zum Beispiel mit ihren Moralvorstellungen passiert.

Ein Frundsbergkrimi 2021? Tina Schlegel: "Da gibt es sehr konkrete Ideen"

Ihr Buch handelt von kriminellen Machenschaften in der Kunstszene. Sie haben Kunst studiert. Wie sieht die Realität aus?

Schlegel: Ich glaube, das könnte so ablaufen in der Realität. Am Ende meines Buches habe ich einige Hintergrundinformationen zu realen Fällen von Kunstdiebstahl angefügt. Da gibt es durchaus Parallelen zu meinem Buch.

Schon länger spielen Sie mit dem Gedanken, einen Ihrer Krimis in das Frundsbergfest in Mindelheim einzubetten. Wie weit sind die Planungen?

Schlegel: Ich bin hier aufgewachsen und kenne das Frundsbergfest von klein auf. Während eines solchen Festes passiert natürlich unheimlich viel. Und wenn man zwei Wochen in so ein Lagerleben eintaucht, macht das auch was mit den Menschen. Da gibt es also schon sehr konkrete Ideen, ich entwerfe und recherchiere bereits zum Thema. Ziel wäre es auf jeden Fall, zum Frundsbergfest 2021 ein Buch zu veröffentlichen.

