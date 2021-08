Hochwasser: Wie Türkheimer im Katastrophengebiet anpacken

Plus Was der Türkheimer Unternehmer Christian Schreiber und sein Team im vom Hochwasser verwüsteten Gebiet erlebt haben.

Der erste Einsatzort der Firma Haustechnik Schreiber aus Türkheim nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands war Altena in Nordrhein-Westfalen. Altena liegt zwischen Hagen und Lüdenscheid und war von der Flutkatastrophe besonders betroffen. Mit drei voll beladenen Kundendienstfahrzeugen und sechs Mitarbeitern konnten Christian Schreiber und sein Team einem Geschäftspartner vor Ort Hilfe leisten - und hat nun einiges zu berichten.