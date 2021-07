Trommeln für Musiknachwuchs im Türkheimer Schlosspark

Plus Der Orchesterverein Türkheim verwandelt den Türkheimer Schlosspark in eine Freiluftbühne für alle, die gerne ein Instrument erlernen wollen.

Einen kurzen Schauer gab es nur zu Beginn. So musste eilig noch ein zweites Zelt aufgestellt werden. Doch dann zeigte sich die Sonne, und durch den Schlosspark in Türkheim wehten Musikklänge von Trompete, Klarinette und Tuba, gespielt von Lehrkräften und einigen Schülerinnen und Schülern. Der Orchesterverein Türkheim (OVT) hatte zu einer Instrumentenvorstellung geladen, und viele Kinder mit ihren Eltern waren gekommen. Es ging darum, bei den Kindern nach längerer Pause wieder Lust auf Musikunterricht zu wecken.