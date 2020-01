10:36 Uhr

Türkheimern steht ein Jahr der Feste ins Haus

Bürgermeister Christian Kähler ruft alle Bürger auf, sich einzubringen. Es geht um zahlreiche Jubiläen und das große Herzogfest im Wertachmarkt.

Von Wilhelm Unfried

Die Freunde von Geselligkeit kommen in diesem Jahr in Türkheim voll auf ihre Kosten. Beim traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde für die Vereine und soziale Einrichtungen kündigte Bürgermeister Christian Kähler ein Jahr der Feste an. In der Tat stehen neben den üblichen Festen gleich vier Jubiläen ins Haus. Der SVS Türkheim wird 100 Jahre alt, der Musikverein Irsingen sogar 125 und der Krieger- und Soldatenverein Irsingen ebenfalls 100 Jahre alt. Und im Herbst kann der Tennisverein noch den 50. Geburtstag feiern. Und dann steht auch noch das Herzogfest Ende Juni im Programm.

Nicht zuletzt wegen der zwei Jubiläen fand der traditionelle Neujahrsempfang im Vereinsheim Irsingen statt. Die Vorsitzenden Robert Frei (Musikverein) und Markus Santjohanser (Soldatenverein) begrüßten die Gäste etwas unkonventionell: Einmal gemeinsam in Gedichtform und weiter hatten sie die Irsinger Sternsinger mitgebracht. Die jungen Bürger sangen für die Gäste ein Lied und wünschten ein gutes neues Jahr.

Dies wünschte auch Bürgermeister Christian Kähler, der besonders die Markträte, die Geistlichkeit und die beiden Ehrenringträger Hans Bleyer und Otto Mayer willkommen hieß. Man habe in diesem Jahr einiges vor, sei es in der Kommunalpolitik wie auch im Vereinsleben, wie ein Blick in den Veranstaltungskalender, der prall gefüllt sei, verrate. Kähler wünschte sich, dass sich möglichst viele in die Festivitäten einbringen und dankte den Veranstaltern.

Der Termin fürs Herzogfest in Türkheim steht fest

Ende Juni steht wieder das Herzogfest (26. mit 28. Juni) auf dem Programm. Kähler freute sich, dass in vielen Arbeitsgruppen seit Langem die Vorbereitungen laufen würden. Man habe noch einige Arbeit vor sich und Kähler versprach schon heute ein tolles Fest. Jede Menge Arbeit haben auch der Musikverein Irsingen und der Soldatenverein vor sich. Wie Frei erklärte, hoffe man, dass der Musikverein in diesem Jahr die „Pro-Musika-Medaille“ erhalte. Dies sei nicht selbstverständlich, denn der Verein müsse nachweisen, dass er 125 Jahre ununterbrochen existiert habe. Die Festlichkeiten vom 14. mit 16. August beginnen am Freitag mit dem beliebten Country-Fest und der Kapelle Drunken Horse. Am Samstag feiert der Musikverein mit dem Gartenfest und am Abend gibt es einen Sternmarsch mit befreundeten Kapellen.

Da an diesem Wochenende auch noch der überregionale Trödelmarkt angesagt ist, sprach der Bürgermeister von einer großen Herausforderung.

Der Soldaten- und Kriegerverein schließt den Reigen der Veranstaltungen mit einer Kriegerwallfahrt am Sonntag ab. Bis dahin müssen die Irsinger einen guten Draht zu Petrus gefunden haben, denn alle Veranstaltungen finden im Freien statt.

So feiert der SV Salamander Türkheim den 100. Geburtstag

Noch zuvor, schon vom 15. mit 24. Mai, feiert der SV Salamander Türkheim seinen 100. Geburtstag. Auch hier laufen die Vorbereitungen seit zwei Jahren, so Vorsitzender Alexander Bolchow.

Alle Veranstaltungen würden beim Sportplatz stattfinden. Geplant sei unter anderem ein großes AH-Turnier. Und auch hier würde man sich über freiwillige Helfer freuen.

Den Segen Gottes erbat sich Pfarrer Martin Skalitzky von der Pfarreiengemeinschaft Türkheim. Mit Blick auf die Auseinandersetzungen auf der Welt forderte er die Gläubigen auf, die weihnachtliche Freude mit ins neue Jahr zu nehmen und dankbar zu sein, dass man hier lebe. Und er beantwortete auch die Frage, wie lange man den Christbaum stehen lassen solle. Im Kirchenjahr sei die Weihnachtszeit noch nicht zu Ende, der Baum könne also noch stehen bleiben.

Der Musikverein Irsingen, unter der Stabführung von Peter Ruf, umrahmte den Empfang musikalisch. Der Evergreen „We are dreaming of a white Christmas“ passte genau, von weißer Weihnacht konnte man bekanntlich nur träumen.

Danach nutzten die Vereinsvertreter, Behördenleiter und Musikanten das Treffen zum Plaudern. Und wer den schönen Christbaum im Vereinsheim lobte, der bekam, wie es Brauch ist, auch einen Schnaps.

