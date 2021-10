Planungen für Tussenhausens neues Baugebiet stocken

Plus Der Markt Tussenhausen steckt derzeit mitten in den Planungen für das neue Baugebiet "Gänsbichel". Doch nun gibt es Einsprüche.

Die Planung für das Tussenhausener Baugebiet Gänsbichel gerät ins Stocken. Nach der Änderung des Bebauungsplans musste die Marktgemeinde die Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belange einholen. Dabei kamen diverse Anmerkungen zurück, wie nun auf der Sitzung des Marktgemeinderats bekannt gegeben wurde.