Tussenhausen investiert in große Bauvorhaben

Plus Die Gewerbesteuer ist eingebrochen, doch Tussenhausen investiert in wichtigen Bereichen. Wofür die Marktgemeinde heuer Geld ausgibt.

Große Investitionen in Schule, Kindergarten und Feuerwehr: Der Tussenhausener Marktrat hat viel vor und verabschiedete den Haushalt für das Jahr 2021 einstimmig. Der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Posten für das Jahr aufführt, umfasst dabei 5,1 Millionen Euro. Hinzu kommen 4,3 Millionen Euro des Vermögenshaushalts für größere Investitionen. Kopfzerbrechen bereitet Bürgermeister Johannes Ruf und Kämmerer Michael Mussack der corona-bedingte Einbruch bei der Gewerbesteuer um fast eine Million Euro.