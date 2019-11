vor 21 Min.

Über Lebensglück und Lebenstragik

Georg Lauer aus Bad Wörishofen gibt berührende Einblicke – auch in deutsch-russische Geschichte

Von Thessy Glonner

Heimat – und neue Heimat: Bei der Lesung von Georg Lauer im Gemeindesaal der Erlöserkirche, wurde deutlicher, was dahinter steckt. „Am Ufer des Flusses“ hat der in Bad Wörishofen lebende Schriftsteller, selbst Deutscher aus Russland, sein erstes auf Deutsch erschienenes Buch genannt, in dem er mit viel Phantasie und ganz spezieller Erzählweise Einblicke in sein prall gefülltes – nicht immer leichtes Leben – darbietet.

Die Lesung war Teil der bayerischen Reihe „Lesungen russlanddeutscher Autoren“. Nachdem Projektleiterin Maria Schefner und der fachliche Begleiter der Neuerscheinung, Publizist Manfred Gittel, die zahlreichen Gäste begrüßt hatten, wurden drei Geschichten aus Lauers Buch präsentiert.

Mit großem Einfühlungsvermögen las Angelika Beck aus fast unglaublich scheinenden Erinnerungen, die dennoch das Leben tatsächlich schrieb.

„Den Vater gefunden“ hatte Sohn Sascha nach 36 Jahren, und diesen ergreifenden Moment beschreibt der Autor so: „Sie schwiegen beide kurz, jeder hing seinen Gedanken nach, doch spürten beide sich gegenseitig zueinander hingezogen, denn so ein helles Licht loderte in ihren Seelen…“. Mit herrlichen Stimmen, nach dem Motto „Das Lied ist die Brücke von einem Herzen zum anderen“, umrahmten Anna Friss, Olga Regel, Luba Heid, Rosalia Walter, Lydia Wegner und Viktor Wegner von der Vokalgruppe „Aquarell“ aus Kaufbeuren die Lesung äußerst beeindruckend. Titel wie „La Paloma“, Lustig ist das Zigeunerleben“ und ein Potpourri russischer Lieder vermittelten zwischen den tiefgehenden Gedanken Lauers eine heitere Atmosphäre. Die zweite Erzählung las der Schriftsteller selbst und erzeugte mit seiner Art und der Frage: „Wo ist meine Heimat“ Bilder, die das Publikum offensichtlich berührten. Denn – so Manfred Gittel im Vorwort des Buches: „Lauer schreibt, was er fühlt, was er denkt, was er sieht – und wie er es interpretiert und ausdrücken kann“. Gittel trug auch die Titelgeschichte „Am Ufer des Flusses“ vor und nahm die gebannt lauschenden Zuhörer des Projekts „Lesungen russlanddeutscher Autoren in Bayern“ mit auf einen Familienausflug der besonderen Art „an das Ufer des großen kasachischen Flusses Ili“.

Lebensglück und Lebenstragik spiegeln sich in jeder der faszinierenden Geschichten Georg Lauers wider und machen deutlich klar, wie traurig ein Leben ohne Hoffnung und Zuversicht aussehen würde. „Wenn ich auch manchmal Sehnsucht nach meiner Heimat habe“, sagt Lauer, „hier habe ich ein neues Zuhause gefunden und fühle mich sehr wohl.“

„Am Ufer des Flusses“ von Georg Lauer hat die ISBN-Nr. 9783748183365.

