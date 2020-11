vor 50 Min.

Unbekannter führt 90-Jährigen hinters Licht

Ein Autofahrer hat den Senior in Bad Wörishofen angesprochen und sich als Bekannter in Not ausgegeben. Als der 90-Jährige ihm kein Geld geben wollte, griff er zu einer weiteren List.

Ein Autofahrer hat am Samstag zwischen 11.30 und 12 Uhr in der Irsinger Straße in Bad Wörishofen einen 90-Jährigen angesprochen. Laut Polizei behauptete er, ein Bekannter des Seniors zu sein und sprach diesen auch mit dessen Nachnamen an. Außerdem gab er vor, auf einer Messe bestohlen worden zu sein. Um tanken zu können, bat er den 90-Jährigen um Bargeld. Da dieser den Mann jedoch nicht kannte, weigerte er sich zunächst. Erst als der Unbekannte ihm zwei Herrenarmbanduhren dafür bot, willigte der Senior schließlich ein. Zu Hause angekommen dämmerte dem Senior, dass wohl etwas faul an der Sache war und er verständigte die Polizei. Diese bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

