13:00 Uhr

Unfallflucht und Beleidigung nach Streit um Parkplatz

Ziemlich dreist – aber wohl nicht besonders clever – hat sich ein Autofahrer benommen, der einen Unfall in der Sudetenstraße in Türkheim verschuldet hat.

Laut Polizei war eine 55-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag gerade dabei, in eine Parklücke einzufahren, als sich der Autofahrer dazwischen drängte und so den Zusammenstoß der beiden Autos verursachte. Nach einem kurzen Wortgefecht mit der 55-jährigen Autofahrerin trat der Mann dann auch noch gegen ihr Auto und beleidigte die Frau. Dann stieg er in sein Auto und rauschte davon - hatte aber wohl nicht damit gerechnet, dass sich Zeugen das Kennzeichen seines Autos merken könnten. Doch genau das war passiert, was es der Polizei nun leicht macht, den Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Beleidigung zur Rechenschaft zu ziehen.