Unterallgäu

vor 32 Min.

13-Jähriger in Heimertingen von Zug erfasst und tödlich verunglückt

In Heimertingen nahe Memmingen ist es zu einem Unfall an einem Bahnübergang gekommen. Die Einsatzkräfte sind am Donnerstagabend vor Ort.

In Heimertingen ist am Donnerstagabend an einem Bahnübergang ein Jugendlicher von einem Zug erfasst worden. Der Junge ist gestorben.

Am beschrankten Bahnübergang in Heimertingen ist es am Donnerstag gegen 19 Uhr zu einem tödlichen Bahnunglück gekommen. Wie die Polizei berichtet, ignorierte ein 13-jähriger Junge die geschlossenen Halbschranken und das Rotlicht und schob sein Fahrrad über den Bahnübergang hinter einem wartenden Tankzug. Durch die blockierte Sicht konnte der Junge den nahenden Personenzug auf dem zweiten Gleis nicht sehen und wurde vom Zug auf dem Gleis erfasst und tödlich verletzt. Die Feuerwehren aus Heimertingen, Buxheim und Memmingen, sowie Rettungskräfte und Kriseninterventionsteams aus der Region waren vor Ort. Zeugen und die anwesenden Eltern wurden psychologisch betreut. Aufgrund des Notarzteinsatzes am Gleis ist ist Strecke am Donnerstagabend zwischen Kellmünz und Memmingen gesperrt. Das gab die Deutsche Bahn am Donnerstagabend bekannt. Die Regionalbahnen (RB) aus Richtung Ulm Hbf verkehren bis Kellmünz und enden dort vorzeitig. Die Regional-Expresse (RE) zwischen Ulm Hbf und Memmingen entfallen. Die Züge aus Richtung Kempten verkehren bis Memmingen und enden vorzeitig. Laut der Deutschen Bahn gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Kellmünz und Memmingen.

