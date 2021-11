Fast alle Büros und Gewerbeflächen im Existenzgründerzentrum sind vermietet

Geschäftsführer informiert den Wirtschaftsausschuss des Kreises Unterallgäu über den aktuellen Stand.

Das Existenzgründungszentrum (egz) in Memmingen ist nahezu ausgelastet. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Unterallgäuer Wirtschafts- und Tourismusausschusses deutlich. Nach Angaben von Siegfried Lobinsky sind alle 16 Büros vermietet. Und von den acht Gewerbeflächen ist nur noch eine frei. Das entspreche einer Auslastungsquote von 92,7 Prozent.

Gründer können die Räume im Zentrum günstig mieten

„Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer einer Firma beträgt derzeit drei Jahre und acht Monate“, sagte der Geschäftsführer, der das Gremium über den aktuellen Stand informierte. Generell könnten die Räumlichkeiten bis zu acht Jahre lang günstig angemietet werden. Seit Eröffnung des Standorts In der Neuen Welt im Mai 1998 haben demnach 51 Betriebe mit 176 Beschäftigten das Zentrum erfolgreich verlassen. Paradebeispiele dafür seien etwa das Ingenieurbüro KTO Engineering mit Hauptsitz in Bad Grönenbach und über 90 Mitarbeitern, ebenso die Sonatech GmbH, die sich mittlerweile in Ungerhausen etabliert hat. Auf Nachfrage von Kreisrat Franz Renftle ( CSU) erklärte Lobinsky, dass der Großteil der Firmen in der Region bleibt. Dagegen hätten 36 Jungunternehmer, die im Gründungszentrum eine vorübergehende Bleibe hatten, weniger Erfolg gehabt. Landrat Alex Eder sprach von einem „tollen Rahmen für Jungunternehmer mit einem geringen Risiko“. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die 25-jährige Bindungsfrist für eine Förderung durch den Freistaat Bayern im Jahr 2023 ausläuft.

Der Landkreis Unterallgäu ist mit 31,5 Prozent am Gründerzentrum beteiligt

Vor dem Hintergrund, dass der Landkreis mit 31,5 Prozent am Stammkapital des egz beteiligt ist und jährlich Mittel für den laufenden Betrieb zur Verfügung stellt, warf er die Frage in den Raum, ob man auch danach an dem bisherigen Konstrukt festhalten sollte. „Anders als bei seiner Gründung haben wir heute Vollbeschäftigung und damit auch andere Probleme“, betonte der Kreischef. Zudem hält er eine maximale Mietdauer von acht Jahren für nicht zielführend. Schließlich soll das Existenzgründungszentrum nur als Starthilfe für Unternehmen dienen. Peter Wachler (JWU) betonte, dass nicht die Erfolgsgeschichte des egz im Vordergrund stehen dürfe, sondern es gehe um die Chance für die Unternehmen, erfolgreich zu werden. Ratskollege Gerhard Trunzer (CSU) pflichtete ihm bei.

„Wir sollten uns auf Branchen konzentrieren, bei denen es Bedarf gibt und nicht darauf, wo es sowieso schon läuft.“ Letztlich sprachen sich die Ausschussmitglieder einstimmig für eine Empfehlung an den Kreistag aus, die entsprechenden Mittel für den laufenden Betrieb von maximal 25.200 Euro in den Jahren 2022 bis 2024 zur Verfügung zu stellen.