Funktioniert Demokratie per Videokonferenz auch im Unterallgäu?

Die Unterallgäuer Kreisräte wollen mit der Zeit gehen. Das aber hat ein paar Haken.

Vor Corona galt es als undenkbar, dass Konferenzen nur per Video stattfinden können. Inzwischen ist das anders. In vielen Betrieben gehört es zum Alltag, Arbeitstreffen online abzuhalten. Nun hat sich der Kreisausschuss an das Thema herangewagt. Eine Entscheidung, ob künftig Kreistagssitzungen teilweise in Präsenz und teilweise als Videoformat abgehalten werden, steht aber noch aus.

Technisch wäre die Idee gut umzusetzen

Technisch ist das offenbar gut machbar. Allerdings müsste der Landkreis dafür Geld in die Hand nehmen. Der große Sitzungssaal müsste technisch nachgerüstet werden. Dazu hat die Verwaltung Thorsten Überall von der Gundelfinger Firma Bissinger als Experten eingeladen. Wenn Ton- und Bildqualität wirklich gut sein und keine Echoeffekte auftreten sollen, müsste der Landkreis zwischen 30.000 und 50.000 Euro investieren. Denkbar wären Deckenmikrofone oder Richtmikrofone.

Jürgen Bäurle von der JWU hält auch günstigere Lösungen für machbar. Das hätten die Erfahrungen der Schulen gezeigt. Kämmerer Sebastian Seefried plädierte für einen zweiten Rechner je Sitzplatz im Saal und zuhause. Dann könnten auch Sitzungsvorlagen oder Präsentationen gut gesehen werden. Mit einer größeren Leinwand im Saal könnte das Problem, dass Vorlagen nur schlecht zu lesen sind, aber auch beseitigt werden, meinte Überall.

Wörishofens Bürgermeister will konkrete Zahlen sehen

Stefan Welzel (CSU) war die Debatte nicht konkret genug. Er sagte, „man müsste einen konkreten Vorschlag der Verwaltung haben, welches System sinnvoll ist und was es kostet“.

Landrat Alex Eder wiederum gab zu bedenken, dass noch gar nicht klar ist, ob der Kreistag nicht generell ins Mindelheimer Forum umziehen sollte. Der Grund: Das Unterallgäu ist Zuzugslandkreis. Damit könnte schon bald der Kreistag in seiner Stärke entsprechend mitwachsen. Der bestehende Sitzungssaal im Landratsamt wäre dann zu klein. Ein Umbau wäre zwar auch denkbar. Davon hält der Landrat aber aus Kostengründen nicht so viel. Die vier Kreistagssitzungen in voller Besetzungen ließen sich auch im Forum organisieren. Jetzt in der Corona-Zeit geschieht das schon seit Monaten.

Mehrere Vorschläge sollen präsentiert werden

In einer der nächsten Sitzungen sollen nun ein, zwei Lösungen aufgezeigt werden, kündigte Eder an. Dann könnte es tatsächlich in absehbarer Zeit damit klappen, dass ein Teil der Kreisräte persönlich zusammenkommt und ein Teil an der Sitzung von daheim aus am Rechner teilnimmt.

Lesen sie auch: Die Klinik-Mitarbeiter in Mindelheim und Ottobeuren bangen

Sparkassen-Fusion: Geben alle der Bankenehe grünes Licht?