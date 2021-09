Imker enttäuscht: Die Honigbilanz im Unterallgäu fällt bitter aus

Plus Vielerorts im Unterallgäu konnten die Bienen kaum genug Nektar sammeln, um selbst zu überleben. Honig-Liebhaber müssen nun stark sein, doch die schlechte Ausbeute hat für die Bienen auch ihr Gutes.

Wer sich sein Leben gerne mit Honig aus der Region versüßt, hat es wahrscheinlich längst bemerkt: Dort, wo sich sonst die Honiggläser zu eindrucksvollen Pyramiden stapeln, herrscht gähnende Leere. Seit Wochen schon. Und bis Ende des Jahres wird sich das möglicherweise auch nicht mehr ändern. Denn dieses Jahr war für viele Unterallgäuer Imker und ihre Bienen ein ziemlicher Reinfall. Allerdings gibt es von Ort zu Ort durchaus Unterschiede.