vor 51 Min.

Vermisstensuche aus der Luft

Eine Frau benötigte dringend ärztliche Hilfe.

Die Suche nach einer vermissten Frau hat zu einem größeren Einsatz in und über Bad Wörishofen geführt, denn auch ein Hubschrauber war vor Ort. Angehörige hatten die Frau gestern gegen 8 Uhr als vermisst gemeldet. Weil die Gesuchte dringend ärztliche Hilfe benötigte, leitete die Polizei Bad Wörishofen umgehend eine große Suchaktion ein. Außerdem konnte aufgrund des Gesundheitszustandes der Frau nicht ausgeschlossen werden, dass sie in eine hilflose Lage geraten war. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war auch Polizeihubschrauber im Einsatz. Dessen Besatzung entdeckte die Frau dann gegen 10.30 Uhr nahe eines Feldweges zwischen Bad Wörishofen und Jengen.

„Die Frau konnte dadurch der notwendigen ärztlichen Behandlung zugeführt werden“, teilte ein Polizeisprecher mit. (mz)

