Viel Abwechslung in der Schule in Pfaffenhausen

Beim Tag der offenen Tür dreht sich an der Grund- und Mittelschule in Pfaffenhausen alles um das Thema Bayern.

Von Ulla Gutmann

„Bayern - Unsere Heimat“, das war das Thema des Tages der offenen Tür in der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen. Und da war richtig viel geboten. In dem großen Gebäude wuselte es entsprechend nur so von Besuchern. In der voll besetzten Aula gab es erst das Theaterstück „Die sieben Schwaben“ und später bayerische Lieder und Tänze. Viele Mädchen und Buben waren in Tracht gekleidet und es war eine echte Freude, sie beim Schuhplattln, Tanzkreisedrehen, Abklatschen oder auch Bierkistenklopfen zu beobachten. So mussten die Kinder auch nach einer kurzen Verschnaufpause eine Zugabe geben.

Die Gäste in Pfaffenhausen konnten auch Joghurt vom Schaf probieren

In den Klassenzimmern gab es jede Menge lustiger Dinge zum Ausprobieren. Die Kinder konnten eine (unechte) Kuh melken, den Unterschied von Schafs- und Kuh-Joghurt erschmecken oder Schafe aus Karton basteln.

Beim „Bayerischen Fünfkampf“ durften Besucher und Schüler ihre Fertigkeiten beim Maßkrugstemmen, Wettnageln, Dosenwerfen, Brezelteigwürsteformen und Mundart-Quiz erproben. Dafür gab es Punkte und Urkunden.

Im Klassenzimmer der 9M wurde der Amateurfunkkontakt von Bayern in alle Welt demonstriert, wobei die Lehrerin Gertrud Reschke ihr persönliches Hobby zusammen mit den Schülern demonstrierte. An den Wänden konnten dazu bunte Bilder von all den Funkstationen bestaunt werden, mit denen Reschke schon zu tun hatte, vom Südpol, dem Vatikan, Russland, Vietnam oder Indien.

Im Klassenzimmer der 8A durfte jeder Besucher selbst bayerische Wäscheklammern gestalten, mit Schrift und dazu kleine Holzschmuckstückchen, wie Herzl, Lederhosen oder Blümchen mit Heißkleber befestigen. In der Turnhalle konnten die Schüler turnen, weitspringen oder klettern, im Musiksaal hieß es „Sing mal wieder“ und zu Essen gab es auch jede Menge, ob süße Kuchen und Torten oder deftige Wurstsemmeln.

Ein rundum gelungenes Fest in Pfaffenhausen

An einem Stand mischten Schüler selbst Saftcocktails und es gab wohl kaum jemanden, der wirklich alle Stationen in der Schule geschafft hat und alles miterleben konnte. Es war ein rundum gelungenes Fest mit unglaublich vielen Attraktionen. Bei strahlendem Sonnenschein war der Tag der offenen Tür einfach perfekt.

