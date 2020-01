07.01.2020

Viel mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein

Regina Besch aus Wiedergeltingen unterstützt seit vielen Jahren Brunnenprojekte im afrikanischen Staat Mali. Dabei ist sie auf großzügige Sponsoren angewiesen

Seit 2006 sammelt Regina Besch aus Wiedergeltingen Spenden für Trinkwasser- und Gemüseanbaubrunnen im westafrikanischen Mali. Sie gehören zu den Selbsthilfe-Projekten der 1982 in Nürnberg gegründeten LAG Mali (Landesarbeitsgemeinschaft Mali), die sich auch für die Bereiche Bildung, Landwirtschaft oder Gesundheit engagiert.

Alle Projekte orientieren sich an den jeweiligen Problemlagen und Grundbedürfnissen der Menschen, werden mit den jeweiligen Dorfchefs und Frauengruppen in Mali abgesprochen, sind überschaubar, nachhaltig und werden in Zusammenarbeit mit örtlichen Firmen sowie der Bevölkerung vollzogen und von der LAG Mali vor Ort streng kontrolliert. Die Projektstandorte liegen außerhalb der gefährdeten Gebiete in Mali und konzentrieren sich auf den bevölkerungsreichen Süden des westafrikanischen Landes. Mali gehört zu den ärmsten Ländern der Erde.

In diesem Jahr konnte ein weiteres Trinkwasserbrunnen-Projekt im Mali-Dorf Wadjan (Kommune Dombila) fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten in Höhe von 3893 Euro wurden von Sponsoren übernommen.

Das Mali-Dorf Wadjan mit rund 500 Einwohnern liegt rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Bamako entfernt. Als eine ausgedehnte Streusiedlung seien die Transportwege zur Beschaffung von Trinkwasser bis zu mehreren Kilometern, erklärt Regine Besch. Bisher war im Ort nur ein Trinkwasserbrunnen vorhanden.

Unter großer Beteiligung der Bewohner des Dorfs Wadjan begannen die Arbeiten am Trinkwasserbrunnen, der wegen der Regenzeit und Nachbohrarbeiten erst in diesem Jahr fertiggestellt werden konnte. Der Trinkwasserbrunnen habe eine Tiefe von 14,10 Meter und eine Wassersäule von 3,50 Metern.

Der Brunnen wurde mit Betonringen verstärkt, verfüge über einen Deckel und ist aus hygienischen Gründen nochmals mit einer Mauer umgeben worden. Im Dorf bestimmten die Einwohner ein verantwortliches Brunnenkomitee. Es übernahm das Controlling der hygienischen Regeln und auch die Chlorierung des Wassers nach einer entsprechenden Schulung im Oktober.

Bei der vor Kurzem stattgefundenen symbolischen Scheckübergabe im Bayerischen Landtag für den neuen Trinkwasserbrunnen im Mali-Dorf Wadjan, würdigte Landtagsabgeordneter Stefan Schuster, der zugleich ehrenamtlicher Vorsitzender der LAG Mali ist, Regina Besch für ihr großartiges Engagement. „Sie engagieren sich seit 2006 für verschiedene Mali-Projekte und haben bis heute bereits 63.458 Euro Spenden für verschiedene Brunnen-Projekte eingenommen.“

Regina Besch freute sich, dass sie in all den Jahren viele Unterstützer hatte und bedankte sich bei ihrem Mann Klaus, ihrer Familie und Freunden sowie bei den Spendern unter anderem aus dem Unterallgäu und der AWO in Oberbayern für die „Solidarität, um „kleine Brücken für ein besseres Leben zu bauen“.

Sie betonte, dass sie als Gründungsmitglied der Bad Wörishofer Tafel für Bedürftige wisse, dass auch in Deutschland steigende Armut zu beklagen sei. Diese sei aber strukturell bedingt und mit Entwicklungsländern nicht vergleichbar. Sie unterstütze deshalb seit vielen Jahren die Brunnenprojekte in Mali, da die Hilfe zur Selbsthilfe dort weit mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein sei. „Denn nur wenn wir in den ländlichen Regionen Perspektiven und ein Auskommen schaffen, können wir helfen, dass jüngere und ältere Menschen weniger abwandern“, sagte die Wiedergeltingerin. (mz)

