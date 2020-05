13:00 Uhr

Von der Leiter gestürzt: 45-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Betriebsunfall erlitt ein 45-jähriger Speditionsfahrer schwere Verletzungen. Der Mann war zwei Meter tief von einer Leiter gestürzt

Mit einer Gehirnerschütterung, mehreren Knochenbrüchen und einer Platzwunde im Gesicht wurde ein 45-Jähriger am Donnerstagmittag ins Mindelheimer Krankenhaus gebracht. Der Speditionsfahrer war in Papierfabrik in Ettringen von einer rund zwei Meter hohen Leiter gestürzt, die laut Polizei an seinem Lkw angelehnt war. Die Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann.

Themen folgen