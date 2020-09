15:35 Uhr

Von verlorenen Kartoffeln bis Alkohol am Steuer

Die Polizei im Wertachtal rund um Türkheim hatte alle Hände voll zu tun: In Amberg sorgte ein Ölfilm auf dem Tummelbach für einen Großeinsatz.

Von einem Blechschaden wegen verlorener Kartoffeln bis zu einer Trunkenheitsfahrt auf der A 96 bei Buchloe reicht die Palette der Straftaten, die sich am Wochenende in den Wertachtalgemeinden ereignet haben. Die Polizeibeamten hatten alle Hände voll zu tun.

Polizei sucht nach dem Verursacher des Ölfilms auf dem Tummelbach in Amberg

Los ging es am Freitagabend in Amberg, als Polizei und Feuerwehr durch ihren schnellen Einsatz eine möglicherweise folgenschwere Gewässerverunreinigung verhindern konnten. Am Tummelbach wurde im Bereich Barth.-Welser-Straße und Paul-Gedler-Straße ein deutlicher Ölfilm auf dem Wasser wahrgenommen. Die Feuerwehr errichtete Ölsperren und verhinderte so ein größeres Schadensausmaß. Mit vereinten Kräften konnten dann Ambergs Bürgermeister Peter Kneipp, die Polizeibeamten und Feuerwehrkräfte schließlich die Einleitungsstelle lokalisieren und verhindern, dass noch mehr Öl in den Tummelbach fließt. Zwischenzeitlich wurde auch das Wasserwirtschaftsamt über das Umweltdelikt informiert.

Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen sucht jetzt nach der genauen Ursache und dem Verursacher für die Gewässerverunreinigung . Die Ermittlungen dauern noch an.

Plötzlich wieder aufgetaucht ist am Freitag ein als gestohlen gemeldetes Auto, dessen Besitzerin Tags zuvor den Diebstahl ihres schwarzen Chevrolet Matiz gemeldet hatte, den sie am späten Donnerstagnachmittag in der Maximilian-Philipp-Straße geparkt hatte. Laut Polizei wurde das Auto bereits am Freitagvormittag unbeschädigt und versperrt im Ortsbereich Türkheim gefunden. Einige Stunden später wurde der Fahrzeugschlüssel beim Fundamt Türkheim abgegeben.

Die Polizei führte eine umfassende Spurensicherung an dem Fahrzeug durch, die Ermittlungen nach dem oder den Tätern dauern noch an.

Landwirt verlor Kartoffeln und muss jetzt ein Bußgeld bezahlen

Ob der Besitzer eines grünen Mountainbikes der Marke Rex Bergsteiger 6.0 auch so viel Glück hat? Sein Fahrrad im Wert von 200 Euro hatte er am Samstagnacht in einem Hofraum an der Kirchenstraße abgestellt. Am Sonntag war das Mountainbike dann verschwunden. Auffällig an dem Rad ist laut Polizei, dass es zwei Klingeln am Lenker hat, von denen eine aber defekt ist. Außerdem ist ein blaues Spiralschloss am Lenker festgemacht. Jetzt hofft der Fahrradbesitzer, dass sein Rad wieder auftaucht.

Mit einem Bußgeld muss ein 43-Jähriger rechnen, der am Freitagabend mit einem landwirtschaftlichen Gespann auf der Staatsstraße 2035 bei Jengen unterwegs war. Kurz vor Eurishofen verlor er in einer Kurve von der Ladefläche des Anhängers mehrere Kartoffeln, die am entgegenkommenden Auto einer 49-Jährigen geringen Sachschaden anrichteten. Das Bußgeld wird fällig, weil der Landwirt die Kartoffeln nicht ordnungsgemäß abgedeckt hatte.

Ihren Führerschein ist eine 21-jährige Autofahrerin erstmal los, die am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf die A 96 bei Buchloe-West in Richtung Lindau fahren wollte. Die 21-Jährige rutschte jedoch mit ihrem Auto auf die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit der Fahrzeugseite mit einem Verkehrsschild. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie einfach weiter – und hatte offenbar gar nicht bemerkt, dass sie an der Unfallstelle das vordere Kennzeichen ihres Pkw verloren hatte. So fiel es den Beamten nicht allzu schwer, sie an ihrer Wohnadresse ausfindig zu machen. Und dabei stellte sich dann auch heraus, warum sich die 21-Jährige aus dem Staub gemacht hatte: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Die eingesetzte Streife ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.300 Euro geschätzt.