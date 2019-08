00:32 Uhr

Wald als Chance für Kurorte

Bad Wörishofen ist Teil eines großen Forschungsprojektes. Es geht auch um neue Tätigkeiten wie Waldgesundheitstrainer

So ein Waldspaziergang hat schon etwas Erholsames. Doch der Wald kann noch mehr für die Gesundheit tun. Diese Möglichkeiten wollen Bayerns Bäder künftig besser nutzen. Bad Wörishofen ist dabei Teil eines großen wissenschaftlichen Projektes, das nun beginnt.

„Wald und Gesundheit“ lautet der Titel des ambitionierten Vorhabens. 14 sogenannte Pilotorte sind dabei. Ziel ist es, Kriterien für Kur- und Heilwälder zu entwickeln, Waldgesundheitstrainer und -therapeuten auszubilden und für die Orte maßgeschneiderte Vorbeugungs-, Therapie- und Rehabilitationsangebote zu entwickeln. „Dabei sollen auch die ortsgebundenen Heilmittel der Kurorte einbezogen werden“, teilt der Bayerische Heilbäderverband (BHV) dazu mit. Der BHV ist bei diesem Projekt Partner des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Das Projekt leitet Professorin Angela Schuh von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Der Startschuss fiel nun in Bayerns Wirtschaftsministerium, wo der Förderbescheid des Freistaates Bayern übergeben wurde. Die Mittel gehen direkt an die LMU. Bayerns Wirtschafts- und Tourismusminister Hubert Aiwanger lobt das Projekt als zukunftsweisende Innovation im Gesundheitstourismus: „Mit dem Thema Wald und Gesundheit greifen die Orte einen aktuellen Trend auf mit dem Ziel, auf wissenschaftlich fundierter Basis qualitativ hochwertige Gesundheitsprodukte für ihre Gäste bereitstellen zu können.“ Für den BHV-Vorsitzenden, Bad Wörishofens Altbürgermeister Klaus Holetschek, bietet das Projekt eine große Zukunftschance für die Heilbäder und Kurorte. „Unser Ziel ist es, die größte deutsche Waldstudie durchzuführen“, kündigt Holetschek an. „Walderlebnisse stärken das Immunsystem, senken den Blutdruck und hellen die Stimmung auf“, sagt Holetschek. „Mit diesem Konzept verbinden wir Nachhaltigkeit und Ökologie mit unseren Gesundheitsangeboten.“

Zunächst werden in dem neuen Projekt Kriterien für Heil- und Kurwälder entwickelt. „Wir werden nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen einen Katalog für bayerische Kur- und Heilwälder erarbeiten“, kündigt Angela Schuh an. Grundsätzliche Anforderungen an gesundheitsfördernde Wälder seien unter anderem ein spezifisches Waldinnenklima, die Biodiversität in Flora und Fauna, die Beachtung von Schutzzonen, aber auch der freie Zutritt in den Bestand und die Verkehrssicherung.

Ein Kurwald sei unter anderem für Klima- und Kneipptherapie vorgesehen und soll auch Verweil- und Ruheplätze bieten. Der Heilwald sei spezifisch auf Therapien und die Indikationen des einzelnen Pilotortes ausgerichtet. Im Gegensatz zum Kurwald soll es hier auch eine Besucherlenkung geben, um „bei Therapien eine gewisse Privatheit zu ermöglichen“. Möglich sind im Heilwald auch so genannte „Sinnesräume“ für Waldtherapien.

Die Wissenschaftler der LMU werden nun alle 14 Pilotorte besuchen, um die Strukturen und Potenziale für Kur- und Heilwälder zu analysieren. Ab Herbst findet eine Ausbildung zum Waldgesundheitstrainer für Mitarbeiter aus den Orten statt. Zum Abschluss des Projektes wird ein Handbuch für „Kur- und Heilwälder“ erarbeitet. Das Projekt läuft bis Ende Juni 2021.

Diese Bäder sind dabei: Bad Alexandersbad, Bad Berneck, Weißenstadt, Neualbenreuth, Bischofsgrün, Bad Kötzting, Bad Füssing, Bad Birnbach, Bad Reichenhall, Bad Bayersoien, Garmisch-Partenkirchen, Bad Wörishofen, Pfronten, Treuchtlingen. (mz, m.he)

Themen Folgen