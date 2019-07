vor 26 Min.

Wenn es mitten in der Mindelheimer Altstadt brennt

Ein „Brand“ in der Altstadt stellt die Feuerwehr vor Herausforderungen: So ist etwa der Einsatz der Drehleiter wegen der beengten Verhältnisse schwierig.

Die Mindelheimer Feuerwehr probt den Ernstfall am „Alten Mesnerhaus“. Dieses Brandobjekt stellt die Feuerwehrleute vor besondere Herausforderungen.

Von Ulla Gutmann

Kommandant Stephan Jäckle freute sich sehr, dass das Pfarramt erlaubt hatte, dass die Mindelheimer Feuerwehr ihre Hauptübung am leer stehenden und gerade eingerüsteten „Alten Mesnerhaus“ ausrichten durfte. Denn hier, mitten in der Innenstadt, herrschen besondere Bedingungen: Es ist eng und damit schwierig für die Fahrzeuge, nah heranzukommen. Auch der Einsatz von Geräten wie der großen Drehleiter ist komplizierter. Zudem stehen neben dem „Brandobjekt“ weitere Häuser, die geschützt werden müssen und auch auf die benachbarte wertvolle Stadtpfarrkirche könnten die „Flammen“ übergreifen. Eine Besonderheit war zudem das Baugerüst, das die Feuerwehrleute überwinden mussten – mit der Atemschutzausrüstung besonders beschwerlich.

Angenommen wurde, dass das Dach bei Bauarbeiten in Brand geraten war und sich die Flammen auf den gesamten Dachstuhl ausbreiteten. Die zahlreichen Schaulustigen, die sich die Übung in Mindelheim nicht entgehen lassen wollten, sahen schon von Weitem oben auf dem Gerüst eine Puppe liegen, die einen Verletzten darstellen sollte. Der wurde mit der Drehleiter über den Korb geborgen. Allerdings, wie später Kreisbrandinspektor Wolfgang Heimpel anmerkte, war der eine dafür zuständige Feuerwehrmann mit dieser Aufgabe etwas überfordert: Wenn vom Gerüst aus ein zweiter Mann geholfen hätte, wäre die Bergung etwas „schonender“ erfolgt. „Von Euch möchte ich nicht gerettet werden“, neckte eine Zuschauerin, als die Puppe mit herabhängendem Kopf auf dem Gerüst etwas ruppig abgelegt wurde.

Die Jury ist zufrieden mit der Übung der Mindelheimer Feuerwehr

Die Feuerwehr rettete aus dem Gebäude noch eine weitere Puppe, die wie der Dummie auf dem Gerüst schwere Brandverletzungen hatte, so wurde in der Übung angenommen. Um diese Verletzten kümmern sich im Ernstfall Lisa Epple und ihre Kollegen von der Rettungsdienststelle des Roten Kreuzes: „Unsere Aufgabe ist es, Atmung und Kreislauf soweit möglich zu stabilisieren, die sogenannten lebenswichtigen Vitalfunktionen zu erhalten.“ Für die Schwerverletzten würde ein Rettungshubschrauber organisiert, der die Brandopfer in eine Spezialklinik fliegt. Zwei Mimen spielten bei der Übung Leichtverletzte, die noch selbst gehen konnten und im echten Notfall mit dem Rettungswagen in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht würden.

Bei der Abschlussbesprechung zeigte sich Kreisbrandrat Alexander Möbus zufrieden mit dem Übungsverlauf. Er merkte an, dass im Ernstfall vom Stadtgraben aus Wasserwerfer eingesetzt würden, weil diese weniger kraftraubend für die Feuerwehrleute wären als die Wasserschläuche, mit denen die Retter bei der Übung auch von Leitern von oben aus löschten. Möbus und später Bürgermeister Stephan Winter lobten die Feuerwehrmänner, die sehr zahlreich erschienen waren – trotz tropischer Hitze und den vielen Einsätzen in den vergangenen Tagen, darunter einem Großbrand. Winter betonte, dass er stolz auf seine Feuerwehr sei. „Ich hoffe, dass jetzt ruhigere Zeiten kommen“ meinte er – und die Feuerwehrmänner, die nach der Übung zur wohlverdienten Brotzeit zogen, fanden das sicher auch.

Die Feuerwehr Mindelheim hatte in den letzten beiden Wochen viel zu tun. Hier eine Auswahl der Einsätze:

Feuerwehreinsatz nach Brand im Kammlacher Gewerbepark

Zwei Einsätze beim Lohhof: Erst Unfall, dann Saunabrand

Mindelheims Kampf gegen die Flammen geht weiter

Unfall bei Mindelheim führt zu Stau auf A96

Brand: Mindelheims Kampf gegen das Flammen-Inferno

Themen Folgen