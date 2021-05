vor 54 Min.

Wer in Markt Wald einen Bauplatz will, braucht Punkte

Plus Wer sich in Markt Wald für ein Baugrundstück interessiert, muss bestimmte Kriterien erfüllen. Auch wer nicht zum Zug kommt, ist klar geregelt.

Von Sandra Baumberger

Weil auch in Markt Wald Bauplätze heiß begehrt sind, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, nach welchen Richtlinien sie in dem neuen Baugebiet „Im weiten Buch“ vergeben werden sollen. Wie in vielen anderen Unterallgäuer Gemeinden, müssen die Bewerber bestimmte Kriterien erfüllen und können so Punkte sammeln. Manche Interessenten sind jedoch von vornherein ausgeschlossen.

