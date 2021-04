Wie Corona den Jobmarkt in der Region beeinflusst

Veränderungen gab es vor allem in Industrie, Bau und Gesundheitswesen.

Nach ersten vorliegenden Daten blieb die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Allgäu auch in der Pandemie hoch. So arbeiteten Ende September 2020 – das sind die aktuellsten Daten der Agentur für Arbeit – gut 282.800 Menschen beitragspflichtig. Das waren nahezu gleich viele wie vor der Pandemie im September 2019.

Ein rückblickender Vergleich zeigt, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in den Jahren zuvor jeweils merklich niedriger lag. Etwas mehr als 72 Prozent aller Mitarbeiter waren in Vollzeit tätig, knapp 28 Prozent gingen einer Teilzeittätigkeit nach.

Bemerkenswerte Verschiebungen in verschiedenen Branchen

Zahlenmäßig ergaben sich innerhalb des letzten Vergleichszeitraumes durchaus bemerkenswerte Verschiebungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen, heißt es in der Mitteilung der Arbeitsagentur. So ging etwa im verarbeitenden Gewerbe, dem stärksten Beschäftigungssektor im Allgäu, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse am stärksten zurück, nämlich um annähernd 1350. Die Zeitarbeit hatte mit einem Minus von 679 Beschäftigungsverhältnissen ebenfalls Einbußen zu verkraften wie auch das Gastgewerbe.

Ausgeprägte Zuwächse vermeldeten hingegen das Baugewerbe, Heime und das Gesundheitswesen mit Zuwächsen von jeweils mindestens 350 Beschäftigungsverhältnissen. Ebenfalls zum Wachstum beigetragen haben Erziehung, Lagerlogistik und die technischen Dienstleistungen.

Chefin der Allgäuer Arbeitsagentur ist vorsichtig optimistisch