16:00 Uhr

Wie Mindelheim bald den Zauber der Magie erleben kann

Tobias Fröschle alias „Topas“ war schon zweimal Weltmeister der Zauberer. Auch er tritt im Oktober in Mindelheim auf.

Bei „Mindelheim magisch“ zeigen die besten Zauberer Deutschlands im Stadttheater ihr Können. Über 50 Magier werden in der Frundsbergstadt erwartet.

Von Andreas Zündt

Auf eine im wahrsten Sinne des Wortes zauberhafte Veranstaltung darf sich die Kreisstadt im Oktober freuen: Dann geben die besten Magier Deutschlands im Stadttheater Mindelheim eine Kostprobe ihres Könnens. Mit dabei ist unter anderem Thomas Fröschle alias Topas, der nicht nur einer der jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Zauberkunst ist, sondern als einziger Magier diesen Titel gleich zweimal gewonnen hat.

„Auf das Publikum wartet eine Show, die es in dieser Form in unserer Region noch nicht gegeben hat“, schwärmt Perry Paul. Seit fast 40 Jahren verdient der Krumbacher mit Zauberei seinen Lebensunterhalt, hat hierfür sogar seinen Beruf als verbeamteter Lehrer an den Nagel gehängt. „Bereut habe ich diese Entscheidung nie, auch wenn natürlich die ersten Jahre als Künstler nicht leicht waren“, erinnert er sich.

Heute zählt Paul zu den „alten Hasen“ im Geschäft. Mit seiner Ehefrau und Bühnenpartnerin Eve gewann er 1981 den Grand Prix der Illusionen, in Seminaren schult er Kollegen rhetorisch und handwerklich. Auch die Ehrlich Brothers drückten bei ihm schon die Schulbank, erzählt er stolz. Als Vorsitzender des Magischen Zirkels Mindelheim sei ihm die große Zaubershow am 5. und 6. Oktober eine Freude und eine Herzensangelegenheit gleichermaßen.

Über 50 Zauberer zeigen bei "Mindelheim magisch" ihre Tricks

Die Veranstaltung stellt den Höhepunkt des vorangegangenen Vorentscheids zur deutschen Meisterschaft der Zauberkunst dar. Hierbei messen sich in Mindelheim mehr als 50 Wettbewerbsteilnehmer in neun verschiedenen Disziplinen und präsentieren einer Fachjury ihre besten Tricks. „Aufgrund unseres Engagements für die Zauberei entschied der Dachverband, dass der Zirkel Mindelheim dieses Mal diesen renommierten Wettstreit ausrichten darf“, so Perry Paul.

Publikum ist beim Vorentscheid und dem damit einhergehenden Kongress nicht zugelassen, die Magier verzaubern sich dabei quasi gegenseitig. Umso mehr freuen sich die Künstler, mit der Galashow die Öffentlichkeit in Erstaunen versetzen zu können. „Auch für uns Profis ist es ein Vergnügen, neue Illusionen zu erleben, die wir uns erst einmal nicht erklären können“, freut sich Perry Paul.

Karten zum Zauberevent „Mindelheim magisch“ im Stadttheater Mindelheim sind ab sofort bei den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung erhältlich. Die Show findet am Samstag, 5. Oktober, ab 20 Uhr sowie am Sonntag, 6. Oktober, ab 17 Uhr statt.

