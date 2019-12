Wie fühlt man sich als Knecht Ruprecht?

Plus Als Begleiter des Nikolauses steht Knecht Ruprecht nie im Mittelpunkt. Dabei kann er einiges erzählen - wir haben mit ihm gesprochen.

Eigentlich ist es wirklich kein Wunder, dass der Knecht Ruprecht – sofern das unter Fellmütze und Bart überhaupt zu erkennen ist – oft so verdrießlich dreinschaut: Immer steht der Nikolaus im Mittelpunkt, der im Gegensatz zu ihm freilich auch ein Heiliger ist und heute besonders gefeiert wird. Dabei ist es aber doch der Knecht, der – nachdem der gestrenge Bischof aus dem goldenen Buch Lob und Tadel verlesen hat – in den Sack greift, um den Kindern Geschenke zu übergeben.

Michael Weinzierl kann dem Knecht Ruprecht jedenfalls nachfühlen. Mehrere Male ist der 23-jährige Mindelheimer für die Pfarrei St. Stephan inzwischen schon in seine Rolle geschlüpft, und weiß deshalb nur zu gut, dass die Kinder in der Regel nur Augen für den Nikolaus haben – und vor dessen getreuem Helfer in der zweiten Reihe schlimmstenfalls Angst. Dabei ist die völlig unbegründet: Noch nie ist bei Michael Weinzierl die Rute zum Einsatz gekommen. Er hebt sie höchstens mal, um gar zu vorlauten Kindern oder auch Erwachsenen den nötigen Respekt einzuflößen.

Einmal hätte Knecht Ruprecht einem Jungen gern eine Lektion erteilt

Und auch in die Verlegenheit, ein Kind in den Sack zu stecken, ist er bislang nie gekommen – was angesichts der darin befindlichen Geschenke ohnehin schwierig wäre. „Einmal war’s allerdings knapp“, erinnert er sich. Da hatte ein Bub seine Schwester derart geärgert, dass Michael Weinzierl ihm gerne eine Lektion erteilt hätte. Der Nikolaus hat ihn aber zurückgehalten. „Und seither war dann auch nichts mehr bei der Familie. Es hat also wohl was gebracht“, scherzt er.

Ob die Erziehungsversuche der Eltern ähnlich erfolgreich sind, die ihm und dem Nikolaus Schnuller, Babyfläschchen und sogar Windeln mitgeben, auf dass die Kinder endlich davon ablassen, entzieht sich jedoch seiner Kenntnis. Er selbst jedenfalls findet derartige Ansinnen durchaus ein wenig kurios und fragt: „Müssen wir jetzt alles für die Eltern machen?“

Manche Kinder mögen Knecht Ruprecht auch gerne

Dass er den Knecht Ruprecht gibt und nicht den Nikolaus, hat übrigens einen ganz pragmatischen Grund: „Ich kann nicht so gut reden. Das überlasse ich lieber anderen“, sagt Michael Weinzierl und lacht. Wenn ein Kind mutig genug ist, ihn anzusprechen, antwortet er freilich schon – mit extra tiefer Stimme, damit der Eindruck gewahrt bleibt. Und dann gibt es sogar Kinder, die nicht nur mit ihm sprechen, sondern ihn sogar mit Geschenken bedenken: „Manche Kinder sind auch dem Ruprecht gegenüber sehr aufgeschlossen. Eines hat zum Beispiel mal den Ruprecht gemalt und nicht den Nikolaus. Das hat mich schon sehr gefreut“, gibt Michael Weinzierl zu.

Und wenn er die Geschenke aus dem Sack kramt, trauen sich dann auch die Ängstlicheren meist, auf ihn zuzukommen und ihm die Päckchen abzunehmen, bei denen es sich in manchen Fällen um ausgewachsene Pakete handelt. „Manchmal frag’ ich mich, ob die schon die Bescherung vorziehen“, sagt Michael Weinzierl, der im richtigen Leben übrigens Buchhalter ist, aber glaubhaft versichert, dass er mit den Einträgen ins goldene Buch des Nikolauses rein überhaupt nichts zu tun hat.

Streit mit Geschwistern und Kinder, die nicht folgsam sind, gehören zu den Klassikern

Die Klassiker darin sind immer noch die gleichen, wie damals, als er selbst noch Besuch vom Nikolaus und seinem bärtigen Helfer bekam: das Nichtbefolgen elterlicher Anweisungen, Streit mit den Geschwistern und die Verweigerung einer Vielzahl von Lebensmitteln bei den gemeinsamen Mahlzeiten. „Da hat sich bis heute wenig verändert.“

Unverändert ist auch die feste Überzeugung der Kinder, dass Knecht Ruprecht und Nikolaus von drauß vom Walde zu ihnen gestapft oder zumindest mit dem Schlitten vorgefahren sind – und nicht mit dem Auto, das in Wahrheit draußen vor der Tür steht. Aber anders wäre es halt nicht zu schaffen, rechtzeitig bei all den Kindern zu sein, die sich schon auf den Besuch des Nikolauses und ja, auch den seines Helfers freuen. Ein paar Mal musste der Knecht Ruprecht auf Wunsch der Eltern allerdings auch schon draußen beim Auto warten. „Das wird schon seinen Grund gehabt haben. Das waren dann vielleicht sehr unartige Kinder“, vermutet Michael Weinzierl, dem seine Rolle trotzdem großen Spaß macht – auch wenn das unter Fellmütze und Bart schlecht zu erkennen ist.

Wie war das nochmal mit dem Nikolaus?