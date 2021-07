Wiedergeltingen/Amberg

30.06.2021

Wenn der Kinderhort in Amberg dichtmachen muss, kann Wiedergeltingen nicht aushelfen

Plus Weil sich noch immer kein Personal finden lässt, droht in Amberg die Schließung. Da läge ein Wechsel in den Nachbarort nahe. Warum auch daraus nichts wird.

Von Karin Donath

Dem Kinderhort Amberg droht nach wie vor die Schließung, wenn sich kein geeignetes Personal finden lässt (MZ berichtete). Sollte dieser Notfall eintreten, dann kann auch die Nachbargemeinde Wiedergeltingen nicht wirklich helfen: „Diese Kinder werden wir leider nicht alle auffangen können“, so Bürgermeister Norbert Führer, der hofft, dass sich für die Mittagsbetreuung eher geeignetes Personal finden lasse.

