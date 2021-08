Ein finanzielles Entspannungsjahr in Wiedergeltingen

Plus Trotz prallgefülltem Investitionsprogramm geht Wiedergeltingens Gemeinderat gelassen ins Haushaltsjahr 2021. Kurioses aus 2020.

In der letzten Sitzung des Wiedergeltinger Gremiums vor der Sommerpause ging es um die Finanzen der Gemeinde. Sowohl der Haushaltsplan 2020 als auch der für 2021 wurden an diesem Abend von Christian Schöffel, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft, vorgestellt.