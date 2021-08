Wiedergeltingen

vor 45 Min.

Warum in Wiedergeltingen jetzt auch nachts geblitzt wird

Die Geschwindigkeitsanzeigetafel an der Mindelheimer Straße in Wiedergeltingen zeigt grünes Signal, der Fahrer hat in diesem Fall alles richtig gemacht. Doch vermehrt an dieser Stelle, die zeitlich reglementiert ist, beobachten Gemeinderatsmitglieder Autofahrer mit zu hoher Geschwindigkeit.

Plus Die Geschwindigkeits-Messtafeln an den Ortseingängen Wiedergeltingens zeigen Wirkung. Eine Verkehrsmessung der Polizei belegt das. Doch an der Schule wird immer noch zu schnell gefahren

Von Regine Pätz

Seit einigen Monaten schon sehen Autofahrer und Autofahrerinnen sofort, wenn sie in der Mindelheimer oder Buchloer Straße in Richtung der Wiedergeltinger Ortsmitte zu schnell unterwegs sind. Denn dann leuchten die beiden an diesen neuralgischen Punkten angebrachten Geschwindigkeits-Messtafel rot auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

