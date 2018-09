vor 43 Min.

Wo das Herz der Mindelheimer Zeitung schlägt

Die Gäste aus dem Unterallgäu erfuhren in Augsburg auch, wie die Beilagen in die Zeitung kommen.

Leser und Mitarbeiter der Mindelheimer Zeitungstaunen im Augsburger Druckzentrum.

Von Thessy Glonner

Hatte es bei der Hinfahrt auch geblitzt, gedonnert und dicke Körner gehagelt, auf der Rückreise hagelte es nur noch Komplimente. Und zwar für alle, die den von Unterallgäu Rundschau-Redakteur Marcus Barnstorf und Birgit Wilhelm organisierten Besuch bei der Augsburger Allgemeinen zu einem außergewöhnlichen Event gemacht hatten.

Mit fröhlichem Lächeln und einer coolen Kappe auf dem Kopf hieß Fahrer „Markus“ seine 59 Gäste an Bord des Steber-Busses willkommen. Mitarbeiter der Mindelheimer Zeitung und zahlreiche interessierte Leser waren gespannt darauf, einen Blick hinter die Kulissen des Druckzentrums der Presse-Druck- und Verlags GmbH in Augsburg – eines der größten Druckzentren Europas – werfen zu dürfen. Darauf eingestimmt wurden sie bei der Begrüßung durch Redaktionsleiter Johann Stoll und Verleger Johannes Högel. Schon der Fototermin vor der Lüpertz-Skulptur „Aphrodite“ vor dem Verlagshaus in Augsburg erwies sich als spektakulär insofern, als die Gäste sich kurz darauf auf der Titelseite einer täuschend echt aussehenden „Mindelheimer Zeitung“ abgebildet sahen. Im Gebäude, wo das Herz der Zeitung schlägt, konnten die Besucher aus dem Unterallgäu dann die Produktion einer Ausgabe erleben. Zuvor wurde ein Film über die Geschichte des Familienunternehmens gezeigt.

Neue Herausforderungen für die Mindelheimer Zeitung

Johann Stoll sprach über seine Erfahrungen und Wünsche als Redaktionsleiter und betonte dabei die Wichtigkeit der regionalen und lokalen Nachrichten neben den Weltnachrichten. Dabei machte er deutlich, dass „der Spagat zwischen Schönem und Traurigem zu berichten“, nicht immer einfach sei, doch dass er auf jeden Fall wolle, „dass der Kunde die Zeitung nicht nur kauft sondern auch liest“. Auch wies Stoll auf die neue Herausforderung des Online-Lesens hin, der sich die Redaktion mit Power und Ideenreichtum bereits erfolgreich gestellt hat.

In dem Zusammenhang betonte Johannes Högel: „Ich möchte meine Leser immer pünktlich mit den neuesten Nachrichten verwöhnen.“

Gestärkt nach einer Brotzeit, folgte ein Rundgang durch die Technik mit den Betriebsführern Franz X. Hertle, Peter Stockmaier und Walter Steinkohl. Sie erläuterten verständlich die komplizierten Produktionsvorgänge wie zum Beispiel die Druckformherstellung, den Leitstand, wo über Nacht 214000 Zeitungsexemplare in 18 verschiedenen Ausgaben hergestellt werden und die Hochgeschwindigkeits-Druckgiganten, die pro Jahr einen Verbrauch von rund 410 Tonnen Druckfarbe und 24000 Tonnen Papier aufweisen. „Eine reißfeste Papierbahn bis hin zum Mond“, sagte Hertle.

Die Leser der Mindelheimer Zeitung waren beeindruckt

Angetan von seiner Führung, lobte Leserin Hilde Niebling aus Bad Wörishofen: „Toll, wie engagiert er alles rüberbringt und wie viel Herzblut er in seinen Job steckt.“ Franz Issing – seit vielen Jahren freier Mitarbeiter der Mindelheimer Zeitung – dachte mit nostalgischen Gefühlen an seine 60 Jahre zurückliegende Ausbildungszeit „… als alles noch von Hand gemacht wurde und man die Texte mit Bleibuchstaben gesetzt hat.“

Er und alle anderen Teilnehmer zeigten sich beeindruckt von Größe und Ausmaß des Augsburger Druckzentrums und schauen ihre tägliche „Mindelheimer Zeitung“ jetzt bestimmt mit ganz anderen Augen an.

