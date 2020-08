16:50 Uhr

Zustimmung für den Bauantrag "Gasthof zum Adler"

Der Gasthof zum Adler in Kirchheim soll umgebaut werden. Nun gab der Marktrat grünes Licht für den Bauantrag.

Plus In einem Bürgerentscheid haben sich die Kirchheimer für den Umbau des Gasthofs zum Adler ausgesprochen. Nun ist auch der Bauantrag durch - das heißt aber noch nichts.

Von Melanie Lippl

Ein Bauantrag für ein ganz besonderes Projekt stand auf der Tagesordnung der jüngsten Marktratssitzung in Kirchheim: Es ging um den Umbau des Gasthofs zum Adler zum Bürger- und Kulturzentrum. Der Markt Kirchheim will, wie mehrfach berichtet, das Gebäude mit einem Um- und Anbau in einen Treffpunkt für die Vereine und den ganzen Ort verwandeln.

Im Februar gab es einen Bürgerentscheid zum Gasthof zum Adler in Kirchheim

Bei einem Bürgerentscheid im Februar gaben die Kirchheimer ihre Zustimmung. Endgültig über die Realisierung des Projekts entscheide man im Herbst, erklärte Bürgermeisterin Susanne Fischer in der Marktratssitzung – nämlich dann, wenn die Kosten und vor allem die konkreten Fördersummen feststehen. Derzeit stehe man in engem Kontakt mit den Fördergebern. Die Zustimmung zum Bauantrag heute sei ein rein formaler Akt, um sich einen Zeitvorteil zu verschaffen, sollte im Herbst der Startschuss für das Projekt fallen, so Fischer. „Wir sind damit nicht gezwungen, zu bauen.“

Der Bauantrag sei noch keine endgültige Entscheidung über die Sanierung des Gasthofs

Der Bauantrag entscheide nicht über die Finanzierbarkeit des Projektes, pflichtete ihr Marktrat Helmut Rampp bei. Er stimmte, so wie die Bürgermeisterin und alle anderen anwesenden Räte, für den Bauantrag. Susanne Fischer freute sich sichtlich über die breite Zustimmung, denn das Bürger- und Kulturzentrum sei für sie eine „Herzensangelegenheit“.

Um die 1,9 Millionen Euro Förderung im Rahmen des Programms „Innen statt Außen“ zu bekommen, muss für den Markt ein Gesamtkonzept erstellt werden, also „das, was wir für Kirchheim sowieso machen wollten“, erklärte Bürgermeisterin Fischer. Man könne darin auch die Ortsteile einbeziehen. Einstimmig sprach sich der Marktrat dafür aus, ein sogenanntes Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) einzuleiten.

Hier erfahren Sie mehr über den Gasthof zum Adler und seine Geschichte:

Themen folgen