Motorradfahrer fährt auf der A96 Schlangenlinien, stürzt und stirbt

Ist keine unart. Wärmt den Reifen an der Flanke auf. Bessere Haftung dann. Ist manchmal auch um sich kurz zu lockern von Verspannungen.



In seltene Fällen wohl aus unpaddender Sicht zum schauen ob alles am kfz passt (lenkkopflagerlager, etc. - macht man besser im Stand).



Aber um Himmels Willen, das hat nichts auf Autobahn oder bei hoher Geschwindigkeit zu suchen. Kann man mal kurz bei niedrigen Tempo machen, wenn kein anderer da ist der irritiert werden könnte.



Und ach ja, Slalom um Gulli Deckel macht auch etwas Sinn, wenn diese nicht eben mit der Fahrbahn sind.



Manche Unarten von Autofahrern werde ich auch nicht verstehen. Ebenso Fahrradfahren und Fußgängern.



Man soll nicht das Verhalten weniger nutzen um a über alle zu pauschalisieren.



Martin Beileid an die Hinterbliebenen. Aber Autobahn, keine Schutzkleidung und ein gelöster Helm. Das ganze hört sich nach einer Probefahrt an und extremer Naivität.

Melden