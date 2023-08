Gestohlener Welpe wird bei Wohnungsdurchsuchung entdeckt

Eine Frau aus Amberg hat Welpen besichtigt und offenbar kurzerhand ein Tier mit nach Hause genommen. Dann wurde die Züchterin zur Detektivin.

Eine 36-jährige Hundebesitzerin aus dem Raum Memmingen meldete am Samstag den Diebstahl einer ihrer Hundewelpen bei der Polizei in Bad Wörishofen. Am 26. Juli habe sich eine Interessentin aus dem Unterallgäu die Welpen der 36-Jährigen angesehen, erläuterte sie. Nach dem Termin sei der Züchterin aufgefallen, dass einer ihrer 19 Welpen fehlte: Über das Internet habe sie die mutmaßliche Diebin ermittelt und ihre Anschrift herausgefunden, die sie der Polizei meldete.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei den Welpen

Die setzte sich mit dem Bereitschaftsrichter in Verbindung: Daraufhin wurde die Wohnung der Interessentin in Amberg durchsucht. Dort fand die Polizei den fünf Monate alten Welpen und händigte ihn wieder seiner eigentlichen Besitzerin aus. Die Ambergerin muss nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls rechnen. (mz)