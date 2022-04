30-Jährige arbeitete illegal als Prostituierte in Bad Wörishofen

Erneut hat die Polizei einen Fall von illegaler Prostitution in Bad Wörishofen aufgedeckt.

Die Polizei ist in Bad Wörishofen erneut einer Frau auf die Schliche gekommen, die in der Kneippstadt illegal als Prostitutierte gearbeitet hat. Ermittlungen hätten die Beamten am Sonntagabend zu einer Frau aus Rumänien geführt, welche in einem Hotel in Bad Wörishofen Liebesdienste gegen Geld anbot. Nachdem die 30-jährige Frau eine Geldstrafe hinterlegte, wurde sie wieder entlassen. Es ist der nächste Fall binnen kurzer Zeit, nachdem unlängst die Kripo mehrere Prostituierte und einen mutmaßlichen Zuhälter in einem Bad Wörishofer Hotel entdeckt hatten. (mz)

