48-Jährige fährt alkoholisiert mit E-Roller und stürzt

Eine 48-jährige Frau ist am Freitag mit ihrem E-Roller gestürzt. Bei einer Kontrolle der Polizei stellte sich heraus, dass sie getrunken hatte - und nicht nur das.

Eine 48-Jährige ist am Freitagabend in der Hochstraße in Bad Wörishofen mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug gestürzt und hat sich leicht im Gesicht verletzt. Eine Streife der Polizei stellte bei einem freiwilligen Test fest, dass die E-Roller-Fahrerin "deutlich alkoholisiert" war, heißt es im Polizeibericht. Zudem bestand für ihr Fahrzeug laut Polizei kein aktueller Versicherungsschutz.

Die E-Roller-Fahrerin kam ins Krankenhaus

Die 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sie muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. (mz)