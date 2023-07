Bad Wörishofen

14:58 Uhr

918 Kilometer zu Fuß zum Kneipp-Erlebnistag nach Bad Wörishofen

Plus Mit dem Kneipp-Erlebnistag klang Bad Wörishofens Weltrekord-Wochenende aus. Die Leistung von Heike Gödeke war dabei ebenfalls rekordverdächtig.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

„Hei-ke! Hei-ke! Hei-ke!“ riefen die Jüngsten der Jazztanzgruppen vom Stamm-Kneipp-Verein im Chor. Der Empfang galt Heike Gödeke, die zu Fuß zum Kneipp-Erlebnistag nach Bad Wörishofen gewandert war - von Hamburg aus.

Unter der Anleitung von Stamm-Kneipp-Vize Claudia Sachon, der Trainerin von inzwischen acht Jazztanz-Gruppen, bildeten die Kinder ein buntes und fröhliches Spalier, hielten ihre Hände zum Dach geformt in die Höhe, so dass Heike Gödeke, Kneippexpertin Ines Wurm-Fenkl und Bürgermeister Stefan Welzel sich zur Freude aller Kinder und Zaungäste in gebückter Haltung hindurch mussten, um so auf dem Denkmalplatz anzukommen. Die Wörishofer bereiten Heike Gödeke und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreiter einen gelungen Empfang. Nicht nur, dass sie mit Sonnenblumen begrüßt wurden, sie nahmen aktiv am Lied „Kneipp forever young“ teil, dem „bewegten und bewegenden“ Lied von Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer. Hinter Gödeke liegt ein kleines Abenteuer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen