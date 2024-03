Autofahrer (22) fährt 78-Jährigen vom Fahrrad

Wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 22-jährigen Autofahrer. Er hatte einen Fahrradfahrer übersehen, der beim Zusammenstoß verletzt wurde.

Mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung muss ein 22-Jähriger rechnen. Laut Polizei wollte der Autofahrer am Dienstagnachmittag in den Kreisverkehr an der Türkheimer Straße in Bad Wörishofen einfahren. Dabei übersah er 78-jährigen Fahrradfahrer, der dort unterwegs war.

Der Fahrradfahrer stürzte und wurde mit Prellungen und Schürfwunden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (mz)