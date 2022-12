Bad Wörishofer entdeckt Eindringling auf seinem Balkon

Ein Mann aus Bad Wörishofen ertappt einen ungebetenen Gast auf seinem Balkon. Die Polizei warnt vor erhöhter Einbruchsgefahr.

Das Licht einer Taschenlampe hat einen 78-Jährigen in Bad Wörishofen geweckt – der daraufhin einen Mann entdeckte, der auf seinem Balkon stand.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Balkon gehört zu einem Mehrfamilienhaus an der Hermann-Aust-Straße. Der 78-Jährige hatte den Unbekannten in den frühen Morgenstunden durch die Jalousie erspäht. Zu einem Einbruchsversuch kam es nicht, der Unbekannte habe das Weite gesucht.

Die Polizei Bad Wörishofen bittet um Hinweise und warnt vor erhöhter Einbruchsgefahr

Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. Aktuell gebe es eine erhöhte Gefahr von Wohnungseinbrüchen, wie immer zu dieser Jahreszeit. Wer verdächtige Beobachtungen macht, soll sofort den Notruf 110 wählen, appelliert die Polizei. (mz)

