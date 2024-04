Baumnapping: Dieb stiehlt Fächerahorn aus Bad Wörishofer Grünanlage

Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall. Gesucht werden jetzt Zeuginnen und Zeugen.

Mit einem ungewöhnlichen Fall hat es die Polizei in Bad Wörishofen zu tun. In der Nacht auf dem 12. April stahlen Unbekannte einen Fächerahorn aus einer Grünanlage an der Schlingener Straße. Ein Zeuge habe berichtet, dass sich ein Mann mit einem Spaten an dem Ziergewächs zu schaffen gemacht und den Ahorn dann mitgenommen habe. Die Tat soll sich gegen Mitternacht zugetragen haben.

Weitere Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Dieb mit grünem Daumen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

