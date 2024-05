Beim Überholen auf der A96 anderes Auto übersehen

Auf der A96 bei Bad Wörishofen hat der Fahrer eines Kleintransporters beim Überholen ein von hinten herannahendes Auto übersehen.

Ein 59-Jähriger war am Dienstagabend mit einem Kleintransporter auf der A96 in Richtung unterwegs und wollte auf Höhe von Bad Wörishofen einen Lkw überholen. Als er ausscherte, übersah er laut Polizei ein von hinten herannahendes Auto. Dessen 43-jähriger Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen leichten Aufprall auf den Kleintransporter nicht mehr verhindern. Zudem kollidierte der Pkw noch mit der Mittelschutzplanke. Die Beteiligten blieben zum Glück unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Gegen den 59-jährigen Unfallverursacher leiten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. (mz)