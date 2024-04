Betrunkener randaliert: Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ein Betrunkener hat am Samstag in Bad Wörishofen randaliert. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen oder möglichen Geschädigten.

In den frühen Morgenstunden am Samstag hat ein stark alkoholisierter 22-Jähriger in Bad Wörishofen die Behandlung durch den Rettungsdienst verweigert. Wie es weiter im Polizeibericht heißt, schlug er stattdessen um sich und lief vor den Rettungskräften davon. Dabei schlug er im Bereich "Am Anger" auch gegen Verkehrsschilder. Ob ein Sachschaden entstand und wie hoch dieser ist, sei noch unklar.

Die Polizei nahm die Personalien des Mannes auf und machte einen Atemalkoholtest, der knapp zwei Promille ergab, wie es im Polizeibericht heißt. Danach wurde der 22-Jährige entlassen. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)