Brauchtum: Live dabei sein, beim Maibaumschmücken in Bad Wörishofen

Bis zum Maifest in Bad Wörishofen ist es zwar noch eine Weile hin. Doch der Maibaum kommt schon früher in die Stadt - und mit ihm Musikantinnen und Musikanten, der Trachtenverein und vermutlich wieder viele Schaulustige. Das Maibaumschmücken ist in Bad Wörishofen ein öffentliches Spektakel.

Aufgestellt wird der Bad Wörishofer Maibaum am Festplatz vor dem Haus „Zum Gugger“ - bereits am Samstag, 27. April. Um 8 Uhr startet der Tag für den Heimat- und Volkstrachtenverein „Alpenblick“ im Wald mit der Fällung einer Fichte. Die Fichte wird dann mit Musikbegleitung von den Irsinger Musikanten durch die Innenstadt zum Guggerhaus begleitet. Gegen 9.30 Uhr kommt der Maibaum am Haus „Zum Gugger“ an und wird dort anschließend bearbeitet und verziert. Dabei können Schaulustige die Kunst des Schnitzens am Baum aus nächster Nähe verfolgen. Musik gibt es auch. Gegen 14 Uhr wird der Maibaum dann aufgestellt.

Wegen des Maibaumtransportes am Samstag ist der Festplatz am „Haus zum Gugger“ 8 bis 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Durchfahrt von der Oberen Mühlstraße und der Bachstraße ist nicht möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert. Direkt von der Sperrung betroffene Anwohner können bei Bedarf, nach vorheriger Rücksprache mit dem Ordnungsamt, ihre Fahrzeuge während der Veranstaltung kostenfrei bei den Parkplätzen am Wiesenweg oder am Krone Parkplatz abstellen.

Diese Sperrung gilt auch für das Maifest am Mittwoch, 1. Mai, von 7 bis zirka 19 Uhr. Das Festprogramm beginnt mit dem Umzug der Trachtler um 14 Uhr vom Kurhaus zum Festplatz am Maibaum vor dem Haus „Zum Gugger“. Gegen 14.30 Uhr begrüßt Bürgermeister Stefan Welzel die Besucher. Bis zirka 16.15 Uhr dauert das Festprogramm des Trachtenvereins mit Bändeltänzen unter dem Maibaum und altschwäbischen Tänzen in historischen Trachten. Für die passende Musik sorgt in bewährter Manier die Stadtkapelle Bad Wörishofen. Je nach Witterung dauert das Maifest bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. Der Gottesdienst zum 1. Mai (Tag der Arbeit) findet bei gutem Wetter im Musikpavillon statt, bei schlechter Witterung in der evangelischen Erlöserkirche. Beginn ist um 10 Uhr. (mz)

