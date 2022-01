Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Das nächste Kneippjahr in Bad Wörishofen

Pfarrer Andreas Hartmann (Mitte) erinnerte bei einem Festgottesdienst an Pfarrer Sebastian Kneipp. Bad Wörishofen begeht heuer den 125. Todestag des heilkundigen Pfarrers.

Plus Vor 125 Jahren starb Sebastian Kneipp in Bad Wörishofen. An seinem Namenstag empfiehlt Pfarrer Hartmann aus besonderem Grund einen Regenmantel.

Von Maria Schmid

Das vergangene Jahr stand im Zeichen des 200. Kneipp-Geburtstages, heuer erinnert Bad Wörishofen an den 125. Todestag ihres Wohltäters. Der Sebastianstag gab dazu eine erste Gelegenheit. Aus gutem Grund empfahl dort Pfarrer Andreas Hartmann allen einen Regenmantel. Es war nicht die einzige Überraschung des Festtages.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

