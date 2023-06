Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Das Rote Haus von Bad Wörishofen und seine besondere Geschichte

Im Jahre 1928 erbaute der bekannte Kneipparzt Dr. Tienes das heutige rote Holzhaus. Das Bild zeigt es in der ersten Bauphase.

Plus Bewohner waren die Stifter Dr. Alfred und Sonja Tienes, Musikdirektor Arthur Bauckner und die Geschwister Merz. Jetzt wurde das Rote Haus Bad Wörishofen saniert.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Wer ein rotes Holzhaus sieht, denkt vermutlich automatisch zuerst an Norwegen, Finnland oder Schweden. Dass sich ein solches auch in der Kneippstadt befindet, darf durchaus etwas verwundern. Bemerkenswert ist zudem, dass dieses Haus noch auf eine ganz besondere Historie verweisen kann. Erbaut wurde es nämlich schon im Jahre 1928 von dem bekannten Kneipparzt Dr. Alfred Tienes und seiner Frau Sonja, geb. Gomberg, die ebenfalls als Ärztin wirkte.

Gomberg war Jüdin und wurde in der damals russischen Ukraine geboren, heiratete 1906 ihren Mann und beide betrieben zuvor eine naturheilkundlich orientierte Praxis in Kassel. 1927 praktizierte Dr. Alfred Tienes in Bad Wörishofen im Hotel Viktoria. Daraufhin entschloss er sich, nach Bad Wörishofen umzusiedeln, und legte den Grundstein für das heutige Rote Haus. Gleichzeitig erbaute daneben Otto Thiemann, der Großvater des derzeitigen FCW-Vorsitzenden und Stadtrats Jürgen Thiemann, das jetzige Detmar-Haus. Nachfragen bei der Familie Thiemann klärten sogar die Frage nach der für hier ungewöhnlichen Farbe des Hauses. Christoph Thiemann aus Hamburg teilte mit: "Frau Dr. Tienes wünschte sich ein Holzhaus, das, wie sie es aus Russland gewohnt war, rot angestrichen ist." Dort wurden diese immer mit Ochsenblut rot gefärbt. Erbaut wurde es von der Lindauer Firma Georg Schneider.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen