Bad Wörishofen

13:38 Uhr

Den Frühling feiern: Tulpentag und Tulpenball in Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen warten 99.000 Blumenzwiebeln in 40 Beeten auf ihren großen Auftritt am Tulpentag. Was Besucherinnen und Besucher dazu wissen müssen.

Bad Wörishofen soll zum Tulpentag in einem Meer aus Tulpen erstrahlen. Die Stadtgärtner haben die Vorarbeit dazu längst getan. Angeführt wird die bunte Pracht von Tulpe "Bad Woerishofen". Dieses farbenfrohe Spektakel wird am Samstag, 20. April, beim Tulpentag unter dem Motto "Blühendes Bad Wörishofen" gefeiert. Als Höhepunkt gibt es an diesem Tag den Tulpenball. Der Kur- und Tourismusbetrieb hat für den 20. April ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Es gibt Tulpen-Kurkonzerte mit dem Kurorchester Gentle Moods Kurtheater. Die Konzerte beginnen um 10 und um 15 Uhr, mit der Bad Wörishofer Gästekarte ist der Eintritt frei. Kostenlose Führungen über den Tulpenpfad am Tulpentag in Bad Wörishofen Führung über den Tulpenpfad durch die Stadt stehen ebenfalls auf dem Programm. Stadtgärtnermeister Andreas Honner begleitet die Gäste. Die kostenlosen Führungen starten um 14.30 Uhr und 16.00 Uhr am Steinbrunnen am Kurhaus. Mit einer Länge von 1000 Metern und 40 Beeten präsentiert der Pfad eine beeindruckende Auswahl von 99.000 Blumenzwiebeln, darunter Tulpen, Osterglocken und verschiedene andere Blumenarten. Der Verlauf des Pfades führt vom Luitpold-Leusser-Platz über die Kathreinerstraße bis zur Kneippstraße und bietet entlang des Weges interessante Informationen über die gepflanzten Blumen. Der Tulpenball im Kursaal ist der Höhepunkt des Tulpentags in Bad Wörishofen. Foto: Kur- und Tourismusbetrieb Am Abend wird dann im Kursaal gefeiert. Dort steigt der Tulpenball zur Musik der Band "Voice" im festlichen Ambiente des Saals. Eintrittkarten gibt es im Vorverkauf unter anderem bei der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375). (mz) Lesen Sie dazu auch Bad Wörishofen Kathreinerstraße in Bad Wörishofen wird für zwei Wochen gesperrt

