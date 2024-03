Bad Wörishofen

Bad Wörishofen spart künftig beim Blumenschmuck in der Stadt

Rundbeete an den Kreisverkehren in Bad Wörishofen Andreas Honner pflanzt pflanzt Stiefmütterchen

Plus Bereits in wenigen Wochen greift ein neues Bepflanzungskonzept, das vor allem die Kreisverkehre in Bad Wörishofen betritt.

Von Franz Issing

Die Stadtgärtner haben ganze Arbeit geleistet und Bad Wörishofen frühlingsfit gemacht. Die von ihnen im Herbst 2023 gepflanzten 15.000 Stiefmütterchen, wie auch die 99.000 Blumenzwiebeln haben sich längst den Weg an die Sonne gebahnt. Auf 73 Beeten wecken die Blume mit kaum zu überbietender Farbigkeit in der Innenstadt und an den Kreisverkehren bei Gästen und Einheimischen Frühlingsgefühle. Doch mit der Blütenpracht wird es an manchen Stellen bald vorbei sein. Die Stadt setzt ein neues Bepflanzungskonzept, auch aus Kostengründen.

Die Gärtner gehen bei der Bepflanzung der Beete in Bad Wörishofen genau nach Plan vor. Will heißen sie bestimmen die Ornamentik, geben vor, welche Blume an welcher Stelle gesetzt wird. Andreas Honner, Leiter der städtischen Gartenbauabteilung ist gerade dabei, die bunte Blumenpracht mit 14.700 Stiefmütterchen, Hornveilchen und Gänseblümchen zu ergänzen. Von gelb über blau bis hin zu Pastelltönen erstrahlen sie in stimmigen Frühlingsfarben und sind echte Hingucker.

