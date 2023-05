Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Denkwürdiger Auftritt: Bülent Ceylan rockt den Kursaal von Bad Wörishofen

Plus Rammstein, Handy-Taschenlampen-Show des Publikums und viele Späße: Bülent Ceylan spielt in Bad Wörishofen drei Stunden lang groß auf.

Von Karin Donath Artikel anhören Shape

Ein Publikum, das den Künstler frenetisch feierte und ein Künstler, der das Publikum von der ersten Minute an abholte und sich sichtlich wohlfühlte in Bad Wörishofen. Der zweimal verschobene Auftritt von Bülent Ceylan im ausverkauften Kursaal war nun drei Stunden lang extremes Training für die Lachmuskeln.

„Bisserl verbaut der Saal, aber mir gefällt's hier,“ mit diesen Worten begrüßte Ceylan sein Publikum und versprach, sich nicht an einen festen Zeitplan zu halten. „Ihr habt jetzt so lang gewartet, da soll euch auch richtig was geboten werden.“ Der Auftritt musste durch die Coronabeschränkungen zweimal verschoben werden. Ein Blick auf die Kennzeichen der Autos in der Tiefgarage zeigte, dass die Fans bis aus Österreich und dem Bodenseeraum angereist waren, um Ceylan hautnah zu erleben. „In den großen Hallen, wo er sonst auftritt, kommt man ihm doch nie so nahe“, freute sich eine Besucherin aus Friedrichshafen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen