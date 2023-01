Einbruch in Bad Wörishofen: Täter knacken einen Tresor

Eine Pension in Bad Wörishofen war Ziel von Einbrechern. Gestohlen wurde der Inhalt eines Tresors. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bei einem Einbruch in eine Pension an der Bachstraße in Bad Wörishofen wurde ein Tresor aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht zum Samstag. Die Täter seien dabei sehr geschickt vorgegangen, berichtet die Polizei. Sie hätten nur am Tresor Einbruchsspuren hinterlassen.

Im Tresor lagerte Bargeld, das gestohlen wurde. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden des Einbruchs mit etwa 5000 Euro. Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

Lesen Sie dazu auch